Песков: Убийството на Чарли Кърк е последица от поляризацията в САЩ

14.09.2025 | 20:00 ч. Обновена: 14.09.2025 | 21:28 ч. 41
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк последица от поляризацията на обществото в САЩ, предаде Ройтерс.

"Работа е на американските правоприлагащи органи е да открият дали става въпрос за изолиран случай, или за тенденция, което би било много по-лошо", заяви Песков днес в интервю за руската държавна телевизия, уточнява агенция Интерфакс.

"Но е вярно, че в момента обществото (в САЩ - бел. ред.)  е изключително поляризирано", отбеляза той.

Трийсет и една годишният политически активист, който беше и медийна фигура и приятел със семейството на американския президент Доналд Тръмп, бе застрелян в сряда в американския щат Юта, докато държеше реч на открито в кампуса на Университета "Юта Вали".

Като заподозрян за убийството бе арестуван двайсет и две годишният Тайлър Робинсън. Според американските власти става въпрос за политическо убийство, отбелязва Ройтерс.

Русия убийство Чарли Кърк
