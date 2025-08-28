IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Кървава сватба: Сестрата на булката застреля младоженеца

Празничната стрелба е разпространена практика в северните райони на Турция

28.08.2025 | 08:56 ч. Обновена: 28.08.2025 | 10:07 ч. 8
Снимка: haberler.com

Снимка: haberler.com

23-годишен младоженец бе убит по време на празнична стрелба на собствената си сватба в село Турпчу в източния турски окръг Гиресун, съобщава в. „Биргюн“.

Арестувана е доведената сестра на булката, която е заподозряна в убийството по невнимание по време на сватбата, съобщават от турската полиция, като подчертават, че в дома на жената са открити два пистолета, за които тя няма разрешително.

Според предвижданите изменения в закона, които турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч обяви наскоро, стрелбата във въздуха за забавление по време на сватби и други тържества ще бъде включена в обхвата на престъплението „стрелба в жилищна зона“, което ще бъде наказвано с лишаване от свобода за период от една до пет години.

„Празничната стрелба“ е разпространена практика на сватби в северните райони на Турция. Само преди седмица друг мъж загина, а двама бяха ранени при подобен инцидент в провинция Трабзон. Тогава сватбата беше отменена, а двама души – сред които и полицай – бяха задържани.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

сватба турция младеженец убит сестра
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem