Иванка Тръмп предизвика бурни спекулации, че носи перука

Има ли проблем? Много от членовете на фамилията Тръмп са известни с дългите си руси коси. Иванка е една от тях. Някои обаче смятат, че пищните коси на 43-годишната Първа дъщеря не са нейни.

Наскоро потребител сподели своите наблюдения относно косата на Иванка, след като тя се появи в CNBC.

В клипа русите кичури на Първата дъщеря стояха перфектно на главата ѝ. Те бяха леко накъдрени и падаха свободно по раменете ѝ. Но въпреки безупречния стил, някои се запитаха дали визията не е малко неестествена.

Зрителите масово се насочиха към социалните мрежи след телевизионната поява.

“Изглежда като лоша перука“, на мнение е един потребител, докато друг също потвърди, че изглежда неестествено.

“Сигурни ли сме, че това е Иванка?“, попита друг и добави, че не я разпознава, защото изглежда различно.

Други зрители стигнаха дотам, че казаха, че очевидната промяна я кара да изглежда все повече като Мелания Тръмп.

“Толкова е странно как сега реши да се стилизира като Мелания“, добави един потребител.

“О, разделена е на път и е стилизирана по същия начин като на мащехата си“, засмя се друг потребител в интернет.

Сарай Мартинес, стилист за знаменитости в Sarai by Day, каза пред Daily Mail, че е възможно Иванка да носи екстеншъни за коса.

“Изглежда, че Иванка носи екстеншъни за коса... Много е естествено жените да търсят екстеншъни за коса, за да създадат по-пълен вид като цяло. Изглежда, че тя добавя екстеншъните не толкова за дължина, колкото за плътност и дебелина”, обясни стилистът.

От моя гледна точка, изглежда, че има екстеншъни за коса от 40 до 45 см, за да постигне по-безпроблемен вид по линията на косата.

Това не е първият път, когато се говори за косата на Иванка.

През февруари майката на три деца беше снимана с баща си Доналд Тръмп на Супербоул. В клипове, заснети отзад, зрителите бързо забелязаха, че Иванка носи щипки - и изглежда, че не са поставени правилно. И тя не е единствената Тръмп, видяна да носи екстеншъни за коса.

През декември миналата година вицепрезидентът Джей Ди Ванс сподели снимка, показваща тила на Мелания, която сякаш разкриваше част от екстеншъните ѝ.

Вицепрезидентът публикува поглед зад кулисите на Тръмп и съпругата му, гледащи Нюйоркската фондова борса по телевизията.