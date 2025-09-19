Левски и Лудогорец завършиха 0:0, сините останаха начело в класирането

Левски и Лудогорец направиха нулево равенство в дербито от деветия кръг на Първа лига. С това разликата на върха в първенството остава две точки в полза на "сините".

Пред препълнените трибуни на стадион "Георги Аспарухов" в столицата началните минути бяха за домакините. Шампионите отвърнаха с неточен удар на Ивайло Чочев. Отново родният национал стреля встрани от вратата на Светослав Вуцов, този път с глава.

От другата страна Левски помисли, че е получил дузпа в края на редовното време, когато Радослав Кирилов беше на път да се откъсне от Едвин Куртулуш, но бранителят се отчете с решителен шпагат. Главният съдия Радослав Гидженов отсъди 11-метров наказателен удар, но след преразглеждане на ВАР, дузпата беше отменена. След това Кирилов тества Серджио Падт с удар от близка дистанция, но стражът на разградчани беше на мястото си. Така, след 15 минути добавено време на първата част, главно заради спиране на играта за недобра видимост на терена, двата отбора се оттеглиха на почивка при 0:0.

След паузата Лудогорец беше близо до откриване на резултата в 53-та минута. Кайо Видал тръгна надясно с топка в крака и шутът му мина много близо до страничния стълб на Вуцов, който нямаше шанс да реагира. Гашпер Търдин от другата страна стреля право в ръцете на Падт. Гостите, водени от Руи Мота, овладяха центъра на терена, но добре подреденият в защита тим на Левски не допускаше сериозни опасности пред своята врата.

Все пак в края Вуцов можеше да вкара вълка в кошарата, когато не действа убедително при опит да изчисти, но шпагатът на резервата Матеус Машадо не донесе гол за "зелените". В добавеното време влезлият от пейката Рилдо Фильо стреля хубаво от пряк свободен удар, но Падт се намеси с вещина, а след това и Кристиан Макун можеше да бъде точен, но топката мина встрани.

Така първите два отбора в класирането поделиха точките и Левски запази водачество от два пункта пред 14-кратните шампиони на страната. В следващия кръг "сините" са гости на Локомотив Пд, докато Лудогорец приема новака Монтана. | БГНЕС