Катастрофа край Белградския панаир, има тежко ранени

При сблъсък между два леки автомобили в близост до Белградския панаир са пострадали тежко петима младежи. Инцидентът е станал рано тази сутрин малко след 04:00 часа, съобщи телевизия N1.

Във всяка от колите са пътували по петима младежи на около 20 години, каза д-р Небойша Йосипович.

“Петима младежи са тежко ранени. Пожарникарите първо ги извадиха от колата, след което им беше оказана медицинска помощ. Те бяха стабилизирани, обездвижени и транспортирани в интензивното отделение, където в момента продължават диагностиката и лечението“, уточни д-р Йосипович.

През изминалата нощ общо 16 души са пострадали при шест пътнотранспортни произшествия в Сърбия