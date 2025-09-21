IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Катастрофа край Белградския панаир, има тежко ранени

Младежите са стабилизирани, но са в интензивно отделение

21.09.2025 | 10:30 ч. Обновена: 21.09.2025 | 11:25 ч.
При сблъсък между два леки автомобили в близост до Белградския панаир са пострадали тежко петима младежи. Инцидентът е станал рано тази сутрин малко след 04:00 часа, съобщи телевизия N1.

Във всяка от колите са пътували по петима младежи на около 20 години, каза д-р Небойша Йосипович.

“Петима младежи са тежко ранени. Пожарникарите първо ги извадиха от колата, след което им беше оказана медицинска помощ. Те бяха стабилизирани, обездвижени и транспортирани в интензивното отделение, където в момента продължават диагностиката и лечението“, уточни д-р Йосипович.

През изминалата нощ общо 16 души са пострадали при шест пътнотранспортни произшествия в Сърбия

