От изрисувани Звезди на Давид до свински глави, поставени пред джамии, призракът на чужда намеса във Франция е надвиснал над девет досиета, с които от октомври 2023 г. се е захванала Парижката прокуратура. По този повод Франс прес публикува справка, цитирана от БТА, за тези опити за дестабилизиране, целящи, според прокурорката Лор Бекюо, да посеят смут и да породят разделение сред населението.

Сини Звезди на Давид

На 31 октомври 2023 г. малко след безпрецедентното нападение на „Хамас“ срещу Южен Израел, последвано от войната в Газа, около 60 Звезди на Давид бяха открити изрисувани по стените на 14-и парижки район, както и в Бобини и Нантер в района на столицата. Никой не беше обвинен за това.

Двама молдовци бяха арестувани преди това, на 27 октомври, след като бяха заловени да рисуват синя звезда. Те бяха пратени в център за задържане с цел експулсиране. Тогава те казаха, че са получили поръчка за изрисуването на тази звезда от трето лице.

Червени ръце

В нощта на 13 срещу 14 май 2024 г. 35 рисунки на червени ръце – символ, който би могъл да бъде свързан с линчуването на израелски военни в Рамала, на Западния бряг, през 2000 г., бяха открити на Стената на праведните в Мемориална на Холокоста в Париж. Няколко десетки сходни рисунки бяха открити в 4-и и 5-и парижки район.

В разузнавателни грами се говори за възможни действия за дестабилизиране на Франция, организирани от руските разузнавателни служби в рамките на по-широка стратегия, целяща разпространяването на фалшиви новини и разделянето на френското общество.

Четирима българи ще бъдат съдени по същество в края на октомври във връзка с този случай. Трима са в ареста във Франция, откакто бяха екстрадирани от Хърватия и България, а четвъртият все още се издирва, според прокуратурата. На 11 септември тримата задържани се явиха в съдебна зала в Париж по време на заседание от технически характер.

Ковчег в подножието на Айфеловата кула

На 1 юни 2024 г. в разгара на кампанията за европейските избори и малко преди летните Олимпийски игри в Париж пет ковчега бяха открити в подножието на Айфеловата кула, покрити с френското знаме и с надпис върху тях „Френски войници в Украйна“. Трима души бяха арестувани във връзка с този инцидент - шофьорът на колата, транспортирала ковчезите, роден в България и двама души родени, съответно в Германия и в Украйна, които бяха задържани в автобус, потеглящ за Берлин.

Графити, свързани с Украйна

В нощта на 19 срещу 20 юни 2024 г. в 9-и район на Париж бяха открити графити, изобразяващи ковчег, на който пише: „Спрете смъртта сега“, изписано на английски и с главни букви и последвано от думите: „Mрия Украйна", първата от които написана на украински език, а втората на английски. Думата „Мрия“ означава „мечта“ на украински и препраща към „Ан-225 „Мрия“, най-големия самолет в света, унищожен в Украйна през 2022 г. На 18 юни в 2-и, 5-и и 9-и район в Париж бяха открити и графити, представляващи ковчег с криле, придружавани от надписа: "Миражи за Украйна“.

Двама молдовци бяха заловени и обвинени за участие в начинание за деморализиране на армията в мирно време. Това престъпление може да бъде наказано с до 5 години затвор и глоба от 75 000 евро. Те казаха, че са получили инструкции да действат така по „Телеграм“, като им е било обещано заплащане. Двамата бяха освободени през октомври 2024 г. и поставени под съдебен контрол.

В нощта на 6 и 7 юни 2024 г. графити, представляващи ковчези, на които пише „Френски войници в Украйна“, бяха открити по стени в 7-и район. Трима молдовци бяха арестувани за притежание на материали, необходими за изрисуването на тези графити. Те бяха обвинени и пратени зад решетките.

Изливане на зелена боя

В нощта на 30 срещу 31 април Мемориалът на Холокоста, синагоги и ресторант в Париж бяха напръскани със зелена боя. Трима сърби бяха арестувани, обвинени и получиха присъди. Те бяха заподозрени, че са вандализирали тези еврейски места с цел обслужване на интересите на чужда сила, вероятно Русия, според съдебен източник.

Проруски афиши

На 3 септември 2025 г. служители от охраната на Триумфалната арка откриха залепени четири афиша, представляващи руски военен, придружаван от надписа: „Кажи „Мерси на съветския войник победител“. По случая започна разследване за групово вандализиране на национален обект с цел обслужване на чужди интереси.

Свински глави пред джамии

Девет свински глави - животно, смятано за нечисто в исляма - бяха открити на 9 септември 2025 г. пред джамии в столицата и в парижкия район. Според прокуратурата те са били поставени там от чужденци, които веднага са напуснали територията. Прокуратурата заяви, че става дума за очевидно желание да се предизвика смут в обществеността. Двама души, които са се придвижвали с кола със сръбски регистрационен номер и които са използвали хърватска телефонна линия, са заподозрени за това престъпление.