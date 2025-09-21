НАТО ще реагира на руската ескалация в Естония... чак в понеделник

Пореден момент на страх за западния отбранителен алианс. Руснаците отново нарушиха въздушното пространство на НАТО. Този път не нахлуха дронове като тези над Полша на 10 септември, а с руски изтребители МиГ-31, които са летели над Естония в продължение на дванадесет минути в петък вечерта, според малката страна, която няма собствена противовъздушна отбрана.

Италиански изтребители на НАТО са ги принудиха да напуснат, обясни отбранителният алианс. НАТО реагира „незабавно“ и прихвана руските самолети, каза говорител по X. В същото време Русия отрича да е нарушила границите си. Полша, от своя страна, съобщи в петък вечерта, че два руски изтребителя са се приближили до полска нефтена платформа в Балтийско море на ниска височина, нарушавайки зона за сигурност.

„Следващото ниво на ескалация“

„Това очевидно е по-високо ниво на ескалация от руските дронове над Полша преди единадесет дни“, обяснява военният експерт Карло Масала (Университет на Бундесвера в Мюнхен) пред BILD.

Това е безпрецедентна военна кампания, която Русия води срещу НАТО от седмици.

Руските дронове над Полша не са били атакуващи дронове, а „само“ такива, предназначени да объркат украинската противовъздушна отбрана, така че въоръжени дронове да могат да проникнат.

Естония поиска консултации по член 4 от Договора за НАТО, както и Полша преди десет дни.

След инцидента над Полша ръководителят на НАТО реагира в същия ден. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отговори със спешен апел лично към лидера на Кремъл Владимир Путин: „Спрете!“

А този път? Няма незабавна реакция на политическо ниво. Консултациите на НАТО няма да се проведат до понеделник. Защо?

Всъщност, член 4 от Договора за НАТО задължава членовете на НАТО да се консултират помежду си, ако държава членка възприеме заплаха за своята териториална цялост, независимост или сигурност. Текстът на договора не посочва срок за това кога тези консултации трябва да се проведат.

„Те искат да избегнат впечатлението, че тук се случва нещо драматично“, смята военният експерт Карло Масала (Университет на Бундесвера в Мюнхен). Той обаче казва, че това е стандартна процедура: „Реакция 72 часа след инцидента е напълно нормална процедура“, казва той пред BILD.

Политикът в областта на отбраната Родерих Кизеветер, от друга страна, намира времето за реакция твърде бавно.

„Среща през уикенда би била по-скоро възпиращ фактор, с необходимото чувство за неотложност“, каза той пред BILD. "Русия може да продължи на лаврите си, очаквайки само декларации в понеделник – отново без конкретни последици.“