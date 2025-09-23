"Интервизия": Програма със съветски привкус и неподчинение към западната изолация

В московска концертна зала Шохрухмирзо Ганиев пее за любовта и родината си Узбекистан. “Съберете краката си като мъж“, предлага неговият пеещ треньор и хореограф. "И разперете ръцете си по-широко!"

Това е само репетиция, но Шохрухмирзо пее от сърце. Той изпълнява традиционни узбекски мелодии в модерен ритъм и свири на дойра, древния барабан на Централна Азия.

Узбекистан е сред 23-те държави, участващи в конкурса за песен "Интервизия". Това е руският отговор на Евровизия. С по-малко кич – и повече Кремъл.

"Интервизия 2025" е плод на въображението на Владимир Путин. Той подписа указ за възраждане на песенния фестивал от съветската епоха с цел "развиване на международно културно и хуманитарно сътрудничество".

По-очевидната цел е създаването на международен песенен конкурс, в който Москва действително да може да участва. През 2022 г. на Русия беше забранено да се състезава в Евровизия след пълномащабното си нахлуване в Украйна.

Откривайки песенният конкурс “Интервизия 2025“ в Москва, руският президент Владимир Путин определи събитието като празник на единството чрез музика. Но спектакълът носеше съвсем друго послание: Русия не се притеснява от западната изолация.

"Русия винаги е била и остава страна, отворена за комуникация и конструктивно сътрудничество. Ние ценим нашите традиции и уважаваме традициите на другите", каза Путин в предварително записана реч, показана пред участниците в конкурса, проведен на 20 септември - същия ден, в който най-малко двама души бяха убити, а 36 други бяха ранени при руски удари в Украйна.

За "Интервизия" руснаците са хвърлили музикалната си мрежа надалеч и нашироко, канейки съюзници от Азия, Африка, Близкия изток и Латинска Америка. Стартовият състав отразява политическите и икономически съюзи, от които Русия е част, като групата страни БРИКС, Шанхайската организация за сътрудничество и Общността на независимите държави.

Списъкът с участващите страни включва Китай, Индия, Бразилия, Южна Африка, Виетнам, Венецуела, Катар, Саудитска Арабия и Мадагаскар: много различна музикална карта от Евровизия и възможност за Кремъл да покаже, че въпреки нахлуването си в Украйна, Русия все още има приятели.

Съединените щати също участват: знак за затоплянето на отношенията между САЩ и Русия след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Певецът от САЩ се отказа малко преди началото на конкурса заради “семейни причини”.

Виетнамският певец Дък Фук пък беше избран за победител.

"Знам, че някои хора смятат, че има елемент на политика в Евровизия, но вижте кой е представен тук: Кремъл, външното министерство и руското правителство. Не е ли това доказателство, че "Интервизия" е чисто политически или геополитически проект?", казва Кириенко, зам.-началник на кабинета на президента Путин, председателства надзорния съвет на песенния конкурс в пресконференция преди началото на "Интервизия".

"Ако правителствата на някои държави не полагат усилия да създадат механизми за подкрепа на културата, това е техен избор", отговаря Лавров. "В нашата страна държавата се занимава с насърчаване на изкуствата. Въпросът ви се корени в страха от конкуренция."

В Украйна се страхуват от нещо съвсем различно: че Москва използва "Интервизия", за да отклони световното внимание от войната.

За много руснаци "Интервизия" също е нещо ново. Всъщност това е призрак от комунистическите времена, призован от гроба на отминалите песенни конкурси.

Оригиналният песенен конкурс Интервизия се ражда зад Желязната завеса във време, когато Изтокът и Западът се състезават във всичко. По време на Студената война е имало космическа надпревара, надпревара във въоръжаването и културни войни.

От средата на 50-те години на миналия век Евровизия бързо се утвърждава като голямо събитие в Западна Европа, докато в Източния блок песенните фестивали в Чехословакия и Полша понякога получават етикета “Интервизия“.

Имаше обаче известно пресичане. Финландия участва както в Евровизия, така и в “Интервизия”, а големи имена от Запада гостуват на Изток. Глория Гейнър, Петула Кларк и Boney-M всички се изявяват на "Интервизия".

След падането на комунизма Русия и Източна Европа приемат политическите промени, обхванали континента, и са нетърпеливи да се състезават в Евровизия.

Руският представител на “Интервизия” беше поп певецът Шаман – дума, която означава “духовен лечител или водач“, който открито се е обединил с прокремълската пропаганда от началото на пълномащабната война.

Пропагандният артист е най-известен с песента си "Аз съм руснак". В националистическия химн, който беше издаден през 2022 г., Шаман заявява как руският народ “отива до края“ и стои “напук на целия свят“.

Певецът е участвал и преди в окупирани от Русия райони на Украйна, като открито се е обединил с кремълската пропаганда и се позиционира като гласовит поддръжник на пълномащабната война.

"Значението на "Интервизия" за Русия беше обобщено от Шаман", каза Кишковски, добавяйки, че е “завършил изпълнението си с думите: “Аз представлявам Русия и Русия вече спечели – тя спечели, защото вие сте тук като наши гости.“