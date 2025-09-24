Повдигнаха обвинения на 71-годишен, обарвал жена на полет

71-годишен мъж е обвинен в Австралия, след като по време на полет от Лос Анджелис до Мелбърн е посегнал "неподходящо и непристойно" на жена, докато тя се опитвала да спи, съобщиха властите.

В сряда, 24 септември, случаят беше разгледан в съда във Виктория, след като инцидентът се е случил два дни по-рано, потвърди Австралийската федерална полиция (AFP) в официално изявление.

„Жената е съобщила на екипажа по време на полета, че мъжът е посегнал върху нея и е бръкнал под дрехите ѝ, докато тя е опитвала да заспи по време на полета на 22 септември 2025 година“, се посочва в съобщението, цитирано от People.

Полицията допълва: „Екипажът е преместил жената на друго място за остатъка от полета и е уведомил AFP, чиито служители са посрещнали самолета при кацането, като са разпитани 71-годишния мъж и свидетели.“

Според австралийски медии, включително The Sydney Morning Herald и news.com.au, обвиняемият е идентифициран като Мунир Ботрос.

Той се е явил дистанционно в съда чрез видеовръзка и не е бил длъжен да говори по време на заседанието.

Полицията уточнява в прессъобщението си: „AFP арестува мъжа и го обвини в едно престъпление – непристоен акт без съгласие, в нарушение на раздел 60 от Crimes Act 1900 (ACT).“

Максималното наказание за това престъпление е седем години лишаване от свобода.

Адвокатът на Ботрос, Сара Кондон, по-рано е опитала да ограничи медийното отразяване на случая, заявявайки, че полицейското съобщение и молбите на медиите за достъп до съдебни документи са имали „катастрофално психологическо въздействие“ върху клиента ѝ, пише The Sydney Herald. По-късно обаче тя заявява пред съда, че „няма да настоява повече“ за искането.

Делото е отложено за 20 ноември, за да се даде време на прокуратурата да събере пълния пакет от доказателства. Към момента гаранцията на Ботрос е удължена до следващото съдебно заседание.