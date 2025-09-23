Путин даде руско гражданство на жена, обвинила Байдън в сексуален тормоз

Тара Рийд, американка, която твърдеше, че бившият президент на САЩ Джо Байдън я е сексуално нападнал през 90-те години, получи руско гражданство съгласно указ, подписан от президента Владимир Путин.

Документ, публикуван на официалния уебсайт за правна информация, заявява, че „Маккейб Александра Тара, родена на 26 февруари 1964 г.“, вече е руска гражданка, предаде АФП.

Според американските медии Рийд е сменила името си на Александра Маккейб през 1998 г., за да се предпази от бившия си съпруг, когото обвинява в домашно насилие.

В началото на 2020 г. Рийд заяви, че Байдън, който тогава се кандидатираше за президентските избори, я е нападнал сексуално в коридор на Конгреса на САЩ през 1993 г., когато той е бил сенатор, а тя е работела за него.

Обвинението, категорично отречено от демократа, се превърна в предизвикателство за предизборната му кампания срещу Доналд Тръмп, който тогава беше в първия си мандат като президент на САЩ.

Самият Тръмп е изправян пред обвинения в сексуално насилие, тормоз и изнасилване от страна на няколко жени. Той се върна на власт през 2025 г.

Несъответствия в разказа на Рийд включваха и факта, че не бе открит никакъв запис на жалбата, която тя твърдеше, че е подала в Конгреса след предполагаемото нападение.

През май 2023 г. тя обяви в интервю за държавната медия „Спутник“, че възнамерява да поиска руски паспорт.

Говорейки от Москва, Рийд заяви, че е решила да остане в Русия, защото се страхува за безопасността си в родината си.

През юли 2024 г. тя съобщи в социалната мрежа X, че се връща в САЩ, за да подаде жалба срещу Байдън за сексуално нападение, само няколко дни преди бившият президент да се оттегли от надпреварата за преизбиране.