Великобритания обяви нови санкции срещу иранската ядрена програма

Британското правителство наложи санкции на десетки физически лица и организации, свързани с Иран, след сходни мерки, предприети от ООН и Европейския съюз. Според Лондон мишените на наказателните мерки са замесени в опити на Техеран за разработване и разпространение на ядрени оръжия, предаде Ройтерс.

Великобритания, Франция и Германия инициираха връщане на санкциите срещу Иран в Съвета за сигурност на ООН заради обвинения, че Ислямската република е нарушила споразумението от 2015 г., чиято цел бе да се спре обогатяването на уран до степен, която надвишава нивата за граждански цели. Иран отрича твърденията, че се опитва да разработи атомна бомба.

Днес Великобритания добави 71 нови имена към списъка си със санкции, сред които високопоставени служители в иранската ядрена програма и големи финансови и енергийни институции.

Вчера ООН възстанови оръжейното ембарго и други санкции срещу Иран заради ядрената му програма, след като европейските сили започнаха процес, за който Техеран предупреди, че ще срещне твърда реакция.

Организациите и лицата, които са обект на британски санкции, ще бъдат подложени на замразяване на активите, финансови ограничения и забрана за влизане във Великобритание, пише БТА.