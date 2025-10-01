Какво ще стане, ако правителството на САЩ прекрати дейността си?

От по-дълги опашки за проверка на летищата до затворени национални паркове, спирането на работата на правителството на САЩ има реални последици за света далеч отвъд Вашингтон.

Четириседмичното затваряне през 2018-19 г. - най-дългото досега - показа каскадния ефект от съкращенията. Посетителите на парковете, които останаха отворени, бяха помолени да изхвърлят собствения си боклук и тоалетна хартия, а незаконното къмпингуване създаде необходимостта от скъпоструващо почистване след възстановяването на финансирането, пише "The Times".

Но ключови сектори все още могат да бъдат засегнати - предишните спирания на работа доведоха до нарастващ брой служители, които се обаждат на болнични, понякога защото работят другаде за пари.

Авиодиспечерите и служителите на Администрацията за сигурност на транспорта (TSA) се считат за основни служители и са длъжни да работят безплатно в случай на спиране на дейността. Но през 2018-19 г. инспекторите по безопасност на въздухоплавателните средства бяха счетени за несъществени и пуснати в неплатен отпуск (изпратени у дома без заплащане). Все по-голям брой служители на TSA не се явиха, което доведе до по-дълго време на чакане при охраната. Големи летища, включително Международното летище Маями и Междуконтиненталното летище Джордж Буш в Хюстън, затвориха терминали, за да концентрират персонала на едно място. Съобщава се за закъснения на полети на различни летища, включително Ла Гуардия в Ню Йорк.

Администрацията за социално осигуряване ще продължи дейността си, защото се финансира чрез задължителни държавни разходи, за разлика от други програми, които изискват подновяване за дискреционни средства. Възстановяванията по Medicare за „остра болнична помощ“ в дома могат да бъдат нарушени поради недостиг на персонал и пациентите ще трябва да намерят стационарни заведения, докато възстановяванията по Medicare за телемедицински посещения няма да бъдат изплащани до след спирането на дейността. В някакъв момент – в зависимост от размера на бюджетите за непредвидени разходи – финансирането за купони за храна ще свърши, въпреки че се твърди, че плащанията за октомври са покрити. Администрацията за малък бизнес ще спре да отпуска заеми.

Една от агенциите, които вероятно ще се сблъскат с ограничено финансиране, Агенцията по храните и лекарствата, може да ограничи инспекциите на храните, тъй като парите им свършат. В зависимост от приоритетите, вносът на пресни храни може да бъде спрян на границата, въпреки че вътрешните инспекции се считат за основна услуга, която трябва да продължи, дори ако инспекторите не могат да бъдат платени. В случай на по-продължително затваряне, училищата биха могли да намалят разходите за закуски и обяди, за да спестят средства.

Въпреки че съдиите се считат за жизненоважни и продължават да получават заплащане, делата могат да бъдат прекъсвани поради липса на персонал за обработка на доказателства или на затворнически персонал, който да улеснява посещенията на адвокати при обвиняемите в ареста. По време на затварянето на ареста през 2018-19 г. някои агенти на ФБР не успяха да плащат на информатори и заявиха, че това е пречило на разследванията.

Служителите в националните паркове и музеите до голяма степен не се считат за незаменими, така че ще бъдат изпратени у дома, което ще доведе до затваряне на някои паркове, докато други може да останат отворени без услуги като почистване на тоалетни или събиране на боклук. Системата на националните паркове е губила приблизително 400 000 долара на ден от приходи от входни такси през 2018-2019 г. Въздействието включваше също екологични щети и приблизително 500 милиона долара загубени разходи за посетители в близките градове. Институциите на Смитсониън, които затвориха по време на затварянето през 2018-2019 г., включват Националната художествена галерия и Националната зоологическа градина.

Недопускането на работа на 145 000 федерални служители и 112 500 федерални изпълнители в района на Вашингтон през 2018-2019 г. струваше на регионалната икономика 119 милиона долара всеки ден от загубени разходи за търговия на дребно, транспорт, ресторантьорство и други. Хранителните банки в столичния район съобщиха за 10% увеличение на хората, идващи да вземат храна и други провизии.

Около 400 000 служители в цялата страна ще бъдат временно освободени от работа, което означава, че ще бъдат изпратени у дома без заплащане за целия период на спиране на работата. В крайна сметка те ще получат задна дата на заплащане.

Още 400 000 ще трябва да работят, но ще бъдат платени едва след края на карантината, което означава, че ако тя продължи по-дълго от двуседмичния период на заплащане, те ще трябва да чакат чека си. Всички почивки, резервирани от ключови работници, ще бъдат отменени.

По време на затварянето на града през 2018-19 г. имаше многобройни съобщения за федерални служители, които използват хранителни банки, за да осигуряват прехраната на семействата си. Бреговата охрана посъветва служителите, които се чувстват затруднени, да „организират гаражна разпродажба, да предложат да гледат деца, да разхождат домашни любимци или да гледат къщата“ срещу пари в брой.

По време на спиране на дейността, федералното финансиране се спира съгласно договори за здравни клиники за индианците, заплати на служителите, образование, инфраструктура и други услуги. Индианската здравна служба, която предоставя грижи за 2,2 милиона индианци, е принудена да работи без заплащане и по време на по-дълго спиране на дейността ще започне да отказва лечение за състояния, които не се считат за животозастрашаващи.