Европейският флот от танкери за зареждане с гориво във въздуха е опасно малък

Европа е поела ангажимент да възстанови местните си отбранителни способности. Поглеждайки на изток, тя вижда зараждащата се руска мечка – която се нахвърля силно върху Украйна и ръмжи срещу европейските членове на НАТО с все по-честа и агресивна реакция, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по националната сигурност в The National Interest.

Превъоръжаването на Европа не е просто въпрос на изграждане на повече оръжия и разполагане на платформи, като бойни самолети и танкове. Един от ключовите капацитети, които европейците ще трябва да създадат за себе си, е в сферата на зареждането с гориво във въздуха.

Многоцелевият транспортен танкер Airbus A330 (MRTT) е военен самолет за зареждане с гориво и транспорт във въздуха, разработен на базата на търговския пътнически самолет A330-200 . Той се експлоатира от Агенцията за поддръжка и снабдяване на НАТО (NSPA) като част от програмата Многонационален флот MRTT (MMF), която обединява ресурси от множество държави-членки на НАТО, за да докаже способността си за споделено зареждане с гориво във въздуха (AAR), стратегически транспорт и медицинска евакуация.

MMF беше иницииран през 2016 г. от Европейската агенция по отбрана и се управлява от NSPA от името на НАТО, като Организацията за съвместно сътрудничество в областта на въоръжаването (OCCAR) наблюдава придобиването. Участващите държави включват Белгия, Чехия, Дания, Германия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия и Швеция, като самолетите са базирани предимно във военновъздушната база Айндховен в Нидерландия и на летище Кьолн-Бон в Германия. Флотът постигна начална оперативна способност през 2023 г. и подкрепя мисиите на НАТО, като подобрява оперативната съвместимост и намалява зависимостта от отделни национални активи.

A330 MRTT е проектиран за многофункционалност, включващ управление на полета fly-by-wire, система за зареждане с гориво под крилото с маркуч и дроуг и опционална система за зареждане с гориво във въздуха (ARBS) за съвместимост с различни приемащи самолети. Той може да извършва едновременно зареждане с гориво и да превключва ролите между танкер и транспортен самолет по време на мисия.

Тази машина е една от най-способните съвременни самолети-цистерни, с доказани бойни операции в 13 държави и над 250 000 летателни часа в световен мащаб. Въпреки това европейците не разполагат с достатъчно такива самолети, за да поддържат вида въздушни бойни операции, които биха били необходими, ако Европа реши да разшири конфликта си с Русия по повод Украйна – или ако Русия наистина реши да отиде отвъд Украйна и да атакува НАТО.

В момента Европа разполага с флот от 156 самолета за дозареждане във въздуха, според CSIS – в сравнение с флот от 447 самолета в Съединените щати. Европейците имат значителни пропуски в своите способности, които е малко вероятно да бъдат запълнени поне до началото на следващото десетилетие.

В крайна сметка, ако днес избухне война с Русия и Америка реши да стои настрана, този флот от европейски зареждачи във въздуха ще бъде напълно недостатъчен, за да замени американския флот от танкери, ако този флот внезапно се окаже недостъпен или наличен само в ограничен мащаб.

Въпреки че A330 MRTT е по-усъвършенстван в някои отношения – например по-голям капацитет за разтоварване на гориво на самолет – той не е достатъчен за пълноценно заместване на американските активи. Всъщност, той представлява само около 10 процента от основния брой на американските танкери. Липсата на въздушни зареждачки е микрокосмос на другите недостатъци на Европа в отбраната. Казано по-просто, няма начин европейските членове на НАТО да са готови да водят война срещу Русия – камо ли да спечелят.