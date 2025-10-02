Сблъсък между два самолета на пистата в Ню Йорк ВИДЕО

Два регионални самолета на Delta Air Lines се сблъскаха на рулиращата пътека на летище Ла Гуардия в Ню Йорк в сряда вечерта, като крилото на единия се удари в прозорците на пилотската кабина на другия, съобщава CNN.

И двата самолета, участвали в "сблъсъка на ниска скорост“, са регионални самолети CRJ-900, експлоатирани от регионалния превозвач Endeavor Air, според изявление на Delta.

Полет 5047 току-що е пристигнал от Шарлът, Северна Каролина, когато крилото на полет 5155, подготвящ се за излитане към Роаноук, Вирджиния, се сблъска с носа на самолета им.

"Имаме два CRJ на (рулираща писта) M, които се сблъскаха“, съобщи пилотът на полет 5047 по радиото на наземния диспечер в аудиозапис, записан от уебсайта LiveATC.net. "Дясното им крило закачи носа ни и предните стъкла на пилотската кабина".

Пилотът на полет 5155 съобщи, че един от пътниците е наранил коляното си при сблъсъка, според аудиозапис от контрола на въздушното движение. Един човек е откаран в болница, според пристанищните власти на Ню Йорк и Ню Джърси, които управляват летището. Никой друг не е пострадал.

"Delta ще работи с всички съответни органи, за да преразгледа случилото се, тъй като безопасността на нашите клиенти и хора е преди всичко. Извиняваме се на нашите клиенти за преживяното“, се казва в изявление на авиокомпанията.

Според Delta, полетът от Шарлът е имал 57 пътници на борда, а полетът до Роаноук - 28. Те са били откарани до терминала с автобус и са им били предложени хотелска стая и храна.

Съобщава се, че инцидентът не е повлиял на работата на летището.