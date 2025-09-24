Полша получава контингент от нови танкове M1 Abrams

Бронетанковите корпуси на Полша продължават да нарастват. След руската инвазия в Украйна, Варшава и други източноевропейски държави приоритизираха отбранителните си способности. Предпазвайки се от потенциална ескалация на Москва, Полша специално засили контингента си от основни бойни танкове (ОБТ).

По-рано тази година Съединените щати доставиха първия си транш танкове M1A2 Abrams на Полша като част от сделка за продажба на военни машини в чужбина, одобрена през 2022 г. Този месец Варшава обяви, че е пристигнала пратка с допълнителни танкове, включително 38 бронирани машини M1A2 SEPv3 Abrams и 14 бронирани машини M88A2 Hercules. Полша е закупила и южнокорейската серия ОБТ K2 Black Panther, платформа от най-висок клас, която несъмнено ще укрепи отбранителната позиция на страната. В съчетание с наскоро доставените танкове SEPv3 Abrams, настоящият флот от основни бойни танкове на Полша е наистина многофункционален и внушителен, пише за TNI Мая Карлин, анализатор в Центъра за политика на сигурност и бивш стипендиант на Ана Собол Леви в IDC Herzliya в Израел.

Платформата за основен боен танк K2 Black Panther е продукт на усилията на Южна Корея да разработи изцяло местно произведено отбранително оборудване. По-голямата част от серията танкове и техните компоненти са проектирани локално, за да се намали зависимостта на Сеул от чуждестранни партньори. Доминиращата серия танкове разполага с автоматичен зареждащ механизъм, разположен в горната част на кулата, който е въоръжен с немското гладкоцевно оръдие Rheinmetall CN08 120mm/L55, лицензирано в Сеул. Както е подробно описано от списание Military Watch, тази въоръжена система може мигновено да открива, избира и зарежда необходимия вид и количество боеприпаси.

Всъщност оръдието може да изстрелва приблизително 10-15 изстрела в минута и може да се използва с набор от боеприпаси, включително всички стандартни натовски снаряди. Други забележителни характеристики, вградени в южнокорейския танк, включват термографска камера, която позволява на операторите да проследяват конкретни цели на разстояние от близо 10 км. Освен това платформата K2 е оборудвана с експлозивна реактивна броня, за да подсили и без това първокласната си броня.

Семейството танкове Abrams е може би една от най-уважаваните серии основни бойни танкове (OBT) в експлоатация по целия свят. В продължение на четири десетилетия танковете Abrams остават основната част на бронираните корпуси на американската армия. През годините са въвеждани последователни варианти, всички от които включват най-новите технологии.

Първоначално американската армия е сключила договор с производителя General Dynamics Land Systems още през 2015 г. за разработването на версия SEPv3 от серията Abrams. Всеки от тези основни бойни танкове е оборудван със 120-милиметрово гладкоцевно оръдие M256 и усъвършенствана инфрачервена система за откриване на цели. Както е обяснено от Army Technology, „IFLIR използва дълго- и средновълнова инфрачервена технология за подобряване на откриването, идентифицирането и поражението на цели в сравнение със съществуващата FLIR от второ поколение.“ Задвижвани от газотурбинния двигател Honeywell AGT1500, основните бойни танкове SEPv3 са по-бързи от някои от предишните си варианти. Като цяло, пакетът за модернизация SEPv3 ще позволи на платформата Abrams да служи добре през следващите няколко десетилетия.

Оборудван с танкови платформи от най-висок клас като Black Panther и SEPV3 Abrams, възможностите на полските бронирани корпуси са наистина несравними.