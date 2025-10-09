Носталгични Y2K аксесоари, модерни тази есен

Нов сезон, нови тенденции. Есента дойде и вече разгледахме кое ще е хит при дрехите, чантите, обувките, маникюрите, грима, бижутата и т.н. Но аксесоарите също са доста важна част от визията и ни придават едно съвсем ново излъчване. През тази есен хит ще са носталгичните аксесоари, които бяха модерни в началото на века. Кои са те? Вижте отговорите на "Pop Sugar".

Бляскав гланц за устни/Ключодържател гланц

Това се причислява и към тенденциите в грима, но попада и при аксесоарите, тъй като говорим за старите гланцове за устни - в правоъгълна форма, с интересна четка, прозрачни и бляскави. Лъскавите устни са много модерни сега. Независимо в какъв цвят, задължително се сдобийте с поне един носталгичен бляскав гланц. Розовото е вечна класика. Модерни са и ключодържателите, които са във формата на гланц за устни.

Скрънчи

През тази есен може да забравите за минимализма. Оставете малките и тънки ластичета за коса. Скрънчито се завръща. Става дума за големи, обемни, плътни и традиционно къдрави ластици за коса. С тях прическата веднага изпъква, като с бижу в косата сте. Някои дори ги носят като гривна - в комбинация с тоалета. Инфлуенсърите ги обожават.

