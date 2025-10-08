Датският премиер: Тръмп може и да е забравил за Гренландия засега, но ще се върне

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може би е забравил за Гренландия засега, но ще се върне, предупреди датският премиер Мете Фредериксен.

Американският президент Доналд Тръмп е фиксиран върху арктическия остров, самоуправляваща се датска територия, пълна с огромни запаси от до голяма степен недобити редки земни елементи и отказа да изключи изпращането на войски или използването на икономически натиск за завладяването му.

"През последните месеци той е направил малко, ако изобщо е правил публични изявления за Гренландия, като вниманието му сякаш се е насочило към други теми, но отсрочката е само временна", каза Фредериксен, цитирана от Politico.

"В момента изглежда далеч. Може би имаме усещането, че можем да си отдъхнем, но вярвам, че не можем", каза Фредериксен при откриването на датския парламент във вторник. Тя добави, че населението на Гренландия от 60 хиляди души все още живее в страх от американско превземане.

"Представете си какво е да живееш в едно от малките селища по крайбрежието, когато най-силната суперсила в света говори за теб като за нещо, което може да се купи, като нещо, което може да се притежава, като нещо, което трябва да се има“, добави Фредериксен.

Датският премиер добави, че без значение какво се случва, Дания подкрепя Гренландия в определянето на собственото ѝ бъдеще. "И няма да бъдем заплашвани или сплашвани да направим нещо, което очевидно е погрешно“, добави Фредериксен.

След агресивните опити на Тръмп, Гренландия се стреми да задълбочи връзките си с Европейския съюз и други партньори като бастион срещу Вашингтон и се готви да подпише партньорство за важни минерали с Обединеното кралство.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен ще се обърне към Европейския парламент в Страсбург в сряда.