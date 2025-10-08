Италия следва примера на Украйна с разполагането на противодронови пушки

Дроновете на бойното поле се очертаха като водеща оръжейна система във войната в Украйна, като някои оценки им приписват 80% от бойните жертви във войната досега. Системите за борба с дронове са разработили многопластов подход към защитата от дронове, за да се справят с широкия спектър от видове и възможности на дронове. Една по-стара технология се оказа може би най-добрият начин сухопътните войски да се защитят от малки дронове с изглед от първо лице (FPV), които са толкова повсеместни в Украйна: пушката, пише за TNI военният историк Уилям Лоусън.

Дилън Малясов от Defence Blog наскоро интервюира Марко Анджелели, инструктор по стрелба и президент на Комисията за връзки с въоръжените сили към Италианската федерация по стрелба с глинени оръжия. Въз основа на опита от Украйна, Анджелели участва активно в обучението на италианските военни за противодействие на малки FPV дронове от близко разстояние с пушки.

Старо решение на ново предизвикателство

В интервюто се отбелязва, че рояците от дронове в Украйна са безпрецедентни, принуждавайки украинските войници да се адаптират бързо. Отделните войници, използващи пушки, са сред най-ефективните от тези адаптации. 413-ти отделен рейдов батальон на Украйна е създал специална програма за обучение за използване на пушки в тази роля. Програмата използва традиционни техники за стрелба с скит, но вмъква и непредсказуемите възможности за движение на дроновете. Студентите стрелят и от движещи се товарни платформи и пружинни платформи, които вибрират, докато се движат и стрелят, което налага правилни основи и солидна стрелкова база. Четиристотин войници са завършили курса през седемте месеца от създаването му.

Анджелели призовава за прилагането на подобни програми в целия НАТО, за да се обучават войниците на крайни отбранителни способности срещу малки FPV дронове от близко разстояние. Пушките осигуряват бързо разгръщаща се платформа, която войниците могат да използват, за да защитят себе си и своите другари в крайни ситуации. Схемата на разпръскване на пушката, с подходящите боеприпаси, може да свали дори високоманеврени дронове на близко разстояние с точен изстрел.

Италия създаде собствено училище за обучение по тактики срещу дронове в Пиза. Училището и италианските въоръжени сили използват новата пушка Benelli M4 AI Drone Guard, разработена от Beretta Defense Technologies. Benelli M4 е добре доказана военна и правоприлагаща платформа, така че беше естествен избор за специализиран вариант срещу дронове.

M4 AI Drone Guard е оптимизирана за борба с дронове на разстояние до 50 метра, с разширен обхват до 100 метра, в зависимост от условията. Пушката използва специални оловни боеприпаси на основата на волфрам в патрони Norma Governmental AD-LER за работа срещу дронове. Плътните волфрамови сачми осигуряват концентрирано, проникващо въздействие, увеличавайки вероятността за убийство. Всеки патрон съдържа 350 волфрамови сачми № 6 (2,75 мм) за максимално покритие в конуса. Benelli предлага и курсове за обучение по борба с дронове за войски, оборудвани с M4 AI Drone Guard. Анджелели отбелязва, че други европейски страни са закупили Benelli и разработват програми за обучение. Той смята, че НАТО трябва да създаде такава програма в целия алианс, тъй като заплахата от дронове не изчезва.

Американските военни вече са разработили подобен патрон на базата на волфрам, с по-малки сачми № 9, за който Mossberg изгражда пушка по спецификациите на Военното министерство.

Въпреки целия си ентусиазъм, Анджелели подчертава, че пушките са просто последната линия на защита за отделните войници, когато всички други мерки срещу дронове са се провалили. Пушките са предназначени за тях, за да защитават собствения си живот и този на своите събратя войници.

Някои скептици твърдят, че пушките са остарели и не са подходящи за съвременното бойно поле, но войната в Украйна сякаш опровергава това схващане. Украинската армия със сигурност смята така и има опита, който го подкрепя. Анджелели предлага пушките да се разглеждат като адаптивни инструменти, а не като стара технология. Дроновете са еволюирали далеч отвъд първоначалните си роли, дори през последните три години война. Изглежда, че пушките правят същото.