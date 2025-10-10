IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Майката на Карлос Насар: Горда и щастлива съм, чухме химна!

Червен бряг ликува след победата

10.10.2025 | 07:50 ч. 7
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Червен бряг ликува след победата на Карлос Насар, който за трети път покори световния връх в щангите с рекорд в изтласкването, и то в нова категория - до 94 килограма.

"Искам отново да гледам състезанието, да го преживея", каза пред БНР майката на Карлос Насар - Поля Иванова, минути след награждаването:

"Горда и щастлива майка съм. Емоцията е много силна, искам да я изживея, искам да изгледам състезанието отново, телефонът ми "гори" в момента. Много съм щастлива, защото той постигна своето и изпълни обещанието си. Чухме химна на България" 

"Гордеем се с Насар и ще го посрещнем по шампионски в града, откъдето тръгна към върха", каза кметът Атанас Атанасов минути след победата на щангиста на световното първенство в Норвегия: "Отново доказа, че е едно велико момче. За пореден път се възнаграждава целият труд, който полага през годините. Той е абсолютен пример и Дай Боже да има повече последователи". 

