Майката на Карлос Насар: Горда и щастлива съм, чухме химна!

Червен бряг ликува след победата на Карлос Насар, който за трети път покори световния връх в щангите с рекорд в изтласкването, и то в нова категория - до 94 килограма.

"Искам отново да гледам състезанието, да го преживея", каза пред БНР майката на Карлос Насар - Поля Иванова, минути след награждаването:

"Горда и щастлива майка съм. Емоцията е много силна, искам да я изживея, искам да изгледам състезанието отново, телефонът ми "гори" в момента. Много съм щастлива, защото той постигна своето и изпълни обещанието си. Чухме химна на България"

"Гордеем се с Насар и ще го посрещнем по шампионски в града, откъдето тръгна към върха", каза кметът Атанас Атанасов минути след победата на щангиста на световното първенство в Норвегия: "Отново доказа, че е едно велико момче. За пореден път се възнаграждава целият труд, който полага през годините. Той е абсолютен пример и Дай Боже да има повече последователи".