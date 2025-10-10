Нова масивна атака на Русия срещу Киев, столицата остана без ток

Украинската столица бе потопена в мрак рано днес от това, което военновъздушните сили нарекоха „масивна атака“, тъй като Русия нанесе удари по инфраструктурата на Киев, прекъсвайки водоснабдяването и електричеството.

Кремъл ескалира въздушните атаки срещу украинските енергийни съоръжения и железопътни системи през последните седмици, повтаряйки подобни кампании, проведени през последните три зими, които оставиха хората без отопление при ниски температури.

Журналисти на АФП в Киев чуха няколко мощни експлозии в и преживяха прекъсвания на електрозахранването в домовете си в различни райони на града.

„Столицата на страната е подложена на атака с балистични ракети и масивна атака от вражески ударни дронове“, заяви украинската въздушна сила, призовавайки хората в Киев да останат в убежища.

Кметът Виталий Кличко каза, че руските сили са атакували „критична инфраструктура“ и са ранили най-малко 9 души, пет от които са били откарани в болница.

„Лявата част на столицата е без ток. Има и проблеми с водоснабдяването“, написа Кличко в Telegram.

Украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук заяви, че руските сили „нанасят масивен удар“ по електропреносната мрежа.

„Енергетиците предприемат всички необходими мерки, за да минимизират негативните последствия. Веднага щом условията за сигурност позволят, енергетиците ще започнат да изясняват последствията от атаката и възстановителните работи“, написа Гринчук във Facebook.

От страх от приближаваща се хиперзвукова ракета „Кинжал“ – която е по-трудна за откриване и прихващане – Украйна обяви цялата страна в състояние на тревога.

Русия нанесе и най-малко седем удара с дронове през нощта в югоизточната област Запорожие, убивайки 7-годишно дете и ранявайки най-малко трима души, съобщи Иван Федоров, шеф на регионалната военна администрация.