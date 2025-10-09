IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Урсула фон дер Лайен оцеля след рядък двоен вот на недоверие в ЕП

179 депутати гласуваха ''за'', 383 ''против'' , а 78 "въздържали се“

09.10.2025 | 13:43 ч. 50
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен оцеля след рядък двоен вот на недоверие в Европейския парламент, отблъсквайки атаки както от крайната десница, така и от крайната левица, които можеха да свалят нейната Комисия, предава Euroactiv.

Предложението за вот на недоверие срещу председателя на Европейската комисията Урсула фон дер Лайен беше отхвърлено. 

Свързани статии

При днешното гласуване 179 депутати гласуваха ''за'', 383 ''против'' , а 78 "въздържали се“, което  означава, че то е паднало доста под необходимия праг от две трети от гласоподавателите за да бъде приет.

Двата вота на недоверие бяха внесени от  "Патриоти за Европа" и "Левицата".

Припомняме, че на 10 юли Европейският парламент отново не подкрепи вот на недоверие към Европейската комисия, ръководена от Фон дер Лайен. Тогава той бе иницииран от румънската крайна десница.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Урсула фон дер Лайен Европейски парламент Европейска комисия вот на недоверие
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem