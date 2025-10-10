Турски дрон е изрисувал знамето на Турция в небето

Турски дрон е изрисувал символите на знамето на Турция - полумесец и звезда в небето над Източното Средиземноморие южно от Кипър, съобщава кипърската телевизия Сигма, цитирана от БТА.

Демонстрацията, която е регистрирана от сайтове за наблюдение на въздушния трафик, е станала малко след обявяването на примирието в Газа. Според гръцкото издание турският дрон се е намирал в зоната за полетна информация на Кипър.

Турски медии коментират, че полетът е бил "патриотична почест", която съвпада с дипломатическите усилия за спиране на огъна в Газа, а други го тълкуват като демонстрация на сила и послание за присъствието на Турция в Източното Средиземноморие.

Според публикуваните от сайта Clash Report изображения полетът на дрона, вероятно от модел “Байрактар Акънджъ“, който е изписал с маршрута си символите върху турското знаме, е станал над морето между бреговете на Кипър, Ливан, Израел и Египет. / БТА

🇹🇷 Turkish Air Force's Bayraktar AKINCI UCAV drew the Turkish flag — the crescent and star — over the Mediterranean Sea after the Gaza ceasefire. pic.twitter.com/lc2deu7WtH — Clash Report (@clashreport) October 9, 2025