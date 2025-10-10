IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Турски дрон е изрисувал знамето на Турция в небето

Символите се появиха в небето над Източното Средиземноморие

10.10.2025 | 20:57 ч. 6
Clash Report, X

Турски дрон е изрисувал символите на знамето на Турция - полумесец и звезда в небето над Източното Средиземноморие южно от Кипър, съобщава кипърската телевизия Сигма, цитирана от БТА.

Демонстрацията, която е регистрирана от сайтове за наблюдение на въздушния трафик, е станала малко след обявяването на примирието в Газа. Според гръцкото издание турският дрон се е намирал в зоната за полетна информация на Кипър.

Турски медии коментират, че полетът е бил "патриотична почест", която съвпада с дипломатическите усилия за спиране на огъна в Газа, а други го тълкуват като демонстрация на сила и послание за присъствието на Турция в Източното Средиземноморие.

Според публикуваните от сайта Clash Report изображения полетът на дрона, вероятно от модел “Байрактар Акънджъ“, който е изписал с маршрута си символите върху турското знаме, е станал над морето между бреговете на Кипър, Ливан, Израел и Египет. / БТА

