Лечението на крал Чарлз ІІІ от рак може да бъде облекчено

Крал Чарлз Трети съобщи, че лекарите му могат да намалят интензивността на лечението на тумора му през новата година. Той определи момента като „благословия“ и доказателство за забележителния напредък на медицината, предаде Ройтерс.

Седемдесет и седем годишният Чарлз беше диагностициран с неуточнена форма на рак през февруари миналата година и направи съобщението си в телевизионно обръщение като част от национална кампания във Великобритания за повишаване на осведомеността за рака.

„Мога да споделя с вас добрата новина, че благодарение на ранната диагноза, ефективната намеса и стриктното спазване на лекарските указания моят собствен график на лечение от рак може да бъде намален през новата година“, каза той. „Този етап е едновременно лична благословия и свидетелство за забележителния напредък, който беше постигнат в лечението на рака през последните години“, добави той.

Публичните му изказвания за преживяването с рака и за здравословното му състояние са необичайни за кралското семейство, което традиционно не разкрива много за личния живот на своите членове.

Тестове установиха тумора след коригираща процедура за увеличена простата, съобщи Бъкингамският дворец през февруари 2024 г. Тогава дворецът заяви, че няма да предоставя редовни актуализации за лечението му и не даде подробности за вида рак.

След известно време далеч от светлината на прожекторите Чарлз, който се възкачи на трона през 2022 г., се върна към публичните си задължения през април тази година с натоварена програма от церемонии, публични прояви и пътувания в чужбина.

(БТА)