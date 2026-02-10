Войниците на Путин от Пътя на смъртта

През февруари 2022 г., в деня, в който Москва започна пълномащабна инвазия в Украйна, руска експедиционна сила тръгна от съседна Беларус.

Руският конвой се простираше на 35 мили, състоящ се от до 1000 танка, 2400 механизирани пехотни превозни средства и 10 000 войници, и бързо напредваше към столицата Киев. Част от пътя преминаваше по магистралата Житомир, 700-километрова пътна артерия, която свързва Киев с град Житомир. Докато по-голямата част от руските сили продължиха към Киев, част от тях останаха да охраняват тила.

Много семейства в Киев смятаха, че вече не е безопасно да останат. Някои избягаха, избирайки магистралата Житомир като маршрут за напускане на града. Те не подозираха, че се впускат в опасност по маршрут, толкова смъртоносен, че по-късно някои местни жители го нарекоха „Пътят на смъртта“.

В рамките на три седмици руските войници убиха 27 цивилни на магистралата, изгаряйки телата им в колите им, за да скрият доказателствата. Пет души бяха ранени. Една жена е с тежка инвалидност в резултат на нараняванията си.

Днес, след четири години разследване от украинската полиция и разузнавателните служби, вестник „Съндей Таймс“ може да разкрие самоличността на 13 руски войници и командири, заподозрени в извършването на убийствата на магистралата Житомир.

Те са сред повече от 100 имена на руски войници и офицери, които сме идентифицирали като заподозрени в участие във военни престъпления, извършени в предградията на Киев, включително на магистралата Житомир и в Буча.

С изключение на един починал заподозрян, на всички 13 войници са издадени правни уведомления за подозрение от прокурорите в Киев, които са предшественици на официално преследване за военни престъпления в местните съдилища и Международния наказателен съд.

Военните престъпления, извършени от началото на инвазията през 2022 г., са основна пречка в мирните преговори между Украйна и Русия, водени от Съединените щати. През ноември мирният план, изготвен от американците, предлагаше „пълна амнистия за действия, извършени по време на войната“, което означава оттегляне на обвиненията срещу лица, обвинени в военни престъпления, и отказ от всички потенциални бъдещи искове. Президентът Зеленски отказа, като заяви, че страната му никога не би могла да прости на Русия за ужасите, нанесени на нейния народ. Преговорите продължиха и през миналата седмица.

Източник от украинската военна разузнавателна служба заяви, че всички подразделения на силите за сигурност на страната работят за идентифицирането на руските военни престъпници.

Магистралата Житомир беше избрана от войските на президента Путин като път за настъпление към Киев и като плацдарм за превземане на близките градове и села. Това беше част от първоначалния план на Путин да превземе Украйна за няколко дни. В един момент това изглеждаше вероятно: войските му се приближиха на 20 мили от столицата на Украйна. Но в началото на април 2022 г. украинската контраофанзива отблъсна руските сили от север.

На 3 март 2022 г., седмица след началото на пълната инвазия, семейството на 15-годишната Арина Яцюк реши да напусне дома си близо до Киев. Те се качиха в колите си, Мазда и Киа, всяка от които се управляваше от един от родителите.

На по-малко от десет мили по пътя, между село Мотижин и магистралата Житомир, те се натъкват на група руски войници от 37-а моторизирана стрелкова бригада.

Войниците са водени от старши лейтенант, командир на взвода, Вадим Овчинников. Те са установили контролно-пропускателен пункт, въоръжени с калашниковски пушки и своя пехотен боен автомобил BMP-2 от съветската епоха.

Войникът каза, че след като спряха да стрелят, погледнаха в колата, за да видят кой е там.

„По-малката деветгодишната сестра на Арина, Валерия остана невредима, а двамата родители загинаха на място. Те сложиха двете момичета в кола. Едната [я взеха] недалеч от мястото, където беше разположен командирът на нашата бригада... Що се отнася до второто момиче, казаха, че са я предали на медицинския взвод.“

3 март 2022 г. беше последният път, когато някой видя Арина жива. Почти две години тя беше изчезнала.

Украинските власти смятаха, че е била отвлечена, едно от хилядите деца, отведени в континенталната част на Русия. До 35 000 украински деца са изчезнали и се смята, че са в Русия или в окупираната територия.

Почти две години по-късно тялото на Арина беше намерено в морга в Беларус. Според местни медии, аутопсията на тялото на Арина показа, че тя е починала от фрактура на дясното бедро, получена при нападението над колата на родителите й. Тя е починала в същия ден, не повече от час след нараняването.

В продължение на две години тялото ѝ е останало в Беларус, преди да бъде прехвърлено в Украйна като част от обмен, след като е било официално идентифицирано чрез ДНК анализ. По-малката й сестра Валерия е била отведена в близко село, където местните жители я намерили да стои до пътя. По-късно тя е била осиновена от леля си и чичо си, които живеят в Полша, и получава психологическа подкрепа.

Във видеозапис, заснет от разследващите, изгорелите останки на Олена са видими на задната седалка. В последващите кадри, заснети с дрон от украинските териториални сили за отбрана, изгорялата кола „Киа“, принадлежаща на семейство Стоцки, все още може да се види в средата на магистралата.

Веригата на командване

Константин Шведчиков седи зад голямо дървено бюро в офиса си в Буча и сочи белезите от руската окупация. Дълбоки вдлъбнатини, направени от артилерийски шрапнели, все още бележат мебелите, включително и близкия шкаф.

Буча, предградие на Киев близо до магистралата Житомир, е свидетел на едни от най-ужасните военни престъпления по време на конфликта. Градът е бил окупиран от руснаците между 27 февруари и 31 март 2022 г. Тук са убити над 500 цивилни, около 100 от които са екзекутирани и изхвърлени в масово гробище зад местната църква.

39-годишният Шведчиков беше назначен за главен прокурор на региона Буча през юли миналата година. Той каза, че когато започна работа, наследи повече от 1000 незавършени разследвания на престъпления в града през първите месеци на 2022 г., включително и тези на магистралата Житомир.

Полицията смята, че поне едно от убийствата на магистралата Житомир е било извършено от Беликто Цирен-Бабуевич Будаев, 38-годишен командир на танк от Сибир.

Будаев е бил убит в бой четири месеца по-късно.

Основното предизвикателство пред прокуратурата сега е да докаже, че предполагаемите престъпления по магистралата не са били извършени само от отделни войници, а са част от систематична кампания на агресия, координирана от върха на руските сили.

Източник от украинското военно разузнаване, пожелал анонимност, заяви, че по време на окупацията са били прихванати радиоразговори между руски командир и неговите войници.

„Успяхме да чуем как офицерът заповядва на войниците си да убият всички“, каза източникът.

Ако отделен войник извърши престъпление, съгласно Женевските конвенции, неговият началник не е освободен от отговорност. Въпреки това, за да се повдигне обвинение срещу командващ офицер в международен съд за престъпленията на подчинен, е необходимо да се докаже висока степен на вина.

За да бъдат признати за виновни, разследващите трябва да докажат, че офицерите са знаели или са трябвало да знаят, че подчиненият им извършва престъпление, и не са предприели всички възможни мерки, за да го предотвратят. Прокурорите трябва да представят доказателства, които свързват конкретна военна част и нейните командири с престъпленията.

В рамките на 5-та танкова бригада има по-малки единици, включително 2-ри танков батальон, воден от майор Тхаро Абатаев. 2-ри танков батальон има около 300 членове.

Към днешна дата около дузина редови войници са осъдени задочно за престъпления, извършени в и около региона на Буча. Но Шведчиков вярва, че в крайна сметка всички те ще бъдат изправени пред правосъдието, дори и това да отнеме години.