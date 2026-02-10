Какви са правните последици от военния шпионаж в Гърция?

Гърция прилага строги наказания за военен шпионаж, като осъдените военнослужещи са изправени пред дълги присъди затвор, уволнение и загуба на звание и отличия.

В случая с командира на крилото потенциалните наказания остават тежки: в зависимост от обхвата на престъплението, причинените щети и доказателствата за намерение или сътрудничество с чужда сила, присъдата може да надхвърли двадесет години или да се удължи до доживотен затвор.

Гърция прилага особено строга правна рамка в случаи, свързани със шпионаж и разкриване на военни тайни от военнослужещи. В такива случаи – като неотдавнашния арест на офицера от ВВС – се прилага Военният наказателен кодекс, който урежда престъпления, пряко свързани със служебните задължения на военнослужещ, пише To Vima.

Кодексът предвижда тежки наказания за събиране, разкриване или предаване на класифицирана военна информация, предназначена да навреди на националните интереси или да облагодетелства чужда сила.

Военнослужещите, признати за виновни в събиране или предаване на тайни, свързани с отбраната, или за предоставяне на неоторизиран достъп до тях, са изправени пред доживотен затвор или присъда с фиксиран срок от най-малко десет години. Ако подобни действия се извършат по време на война или доведат до особено сериозни щети на националната отбрана, доживотният затвор става задължителен.

Наказателното наказание е само част от последствията.

В очакване на съдебния процес обвиняемият обикновено е отстранен от военна служба. Осъдителната присъда води до уволнение от въоръжените сили, загуба на звание и военни почести, загуба на свързани с тях права и окончателно заличаване от военните досиета.

Осъдителните присъди за шпионаж не водят автоматично до загуба на гръцко гражданство. Както Конституцията, така и Кодексът за гръцкото гражданство налагат строги гаранции, позволяващи отнемане само в изключителни случаи и чрез отделна административна процедура, а не като пряка последица от наказателна присъда.

На практика гражданите по рождение почти никога не губят гражданството си. Макар че теоретично биха могли да бъдат образувани производства срещу натурализирани граждани при екстремни обстоятелства, такива случаи са редки и правно сложни. Дори когато шпионажът се счита за сериозна атака срещу националните интереси, загубата на гражданство изисква отделен правен процес и не следва автоматично от осъдителната присъда.

Въпреки това, осъденото лице на практика губи правото си да заема публична длъжност и губи права, свързани с военна служба, като същевременно носи трайно криминално досие.

Въпреки че военните съдилища разглеждат подобни случаи, властите често се позовават и на разпоредбите на гражданския Наказателен кодекс относно шпионажа. В случая с офицера от ВВС потенциалните наказания остават тежки: в зависимост от обхвата на престъплението, причинените щети и доказателствата за намерение или сътрудничество с чужда сила, присъдата може да надхвърли двадесет години или да се удължи до доживотен затвор.

54-годишен офицер от гръцките военновъздушни сили е обвинен в шпионаж.

Офицерът вече е отговорил на въпроси от гръцката национална разузнавателна служба, твърдейки, че е разпространил автобиографията си на компании, докато е търсил работа след пенсиониране. Той каза, че китайска компания се е свързала с него и го е вербувала чрез този процес.

Според появилата се информация, китайска консултантска фирма се е свързала за първи път с офицера в края на 2023 г. Фирмата е била представлявана от китайски гражданин, използващ американско име. В началото на 2024 г. офицерът пътува до Пекин за няколко дни, без да информира ВВС, като по-късно заявява, че пътуването е било за семинар по китайски език.

Докато е бил в Пекин, той се е срещнал отново със същия китайски контакт и жена от китайски произход. По време на тези срещи властите смятат, че предполагаемият план за шпионаж е бил финализиран, включително видът информация, която ще бъде споделена, и методите за предаването ѝ.

Разследващите твърдят, че китайският агент по-късно е посетил Атина, за да се срещне с гръцкия офицер, и се смята, че е имал контакти в други европейски страни, което предполага по-широка мрежа.

Властите твърдят, че офицерът е получавал пари в криптовалута, щатски долари и евро. Твърди се, че е теглил средства от банкомати, понякога маскиран, в опит да избегне идентификация с камера и да скрие самоличността си.