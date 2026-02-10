IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Великобритания удължи дерогацията за дружествата на „Лукойл“ в България

Лицензът влезе в сила на 14 ноември 2025 г.

10.02.2026 | 22:09 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Великобритания удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на "Лукойл" в България.

"В резултат на последователните действия, предприети на правителствено ниво още от първия ден след въвеждането на санкциите, страната ни осигурява стабилност и спокойствие за българските граждани и за бизнеса. Министерството на енергетиката продължава да работи в тясно сътрудничество с международните партньори за запазване на работните места, осигуряване на безпроблемната работа на българската рафинерия и за гарантиране на енергийната сигурност на страната", посочват от енергийното министерство.

Генералният лиценз включва компаниите "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер". 

Лицензът влезе в сила на 14 ноември 2025 г. и след поредица от разговори между министъра на енергетиката и чуждестранните партньори срокът беше удължен до 13 август 2026 г.

Лукойл дерогация Великобритания
