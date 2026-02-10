Няма смисъл да преповтаряме какво е станало в Петрохан. На никого не вярвам заради прекалено многото залитания в публичното пространство. По-лошото е, че има разнопосочно говорене от представители на институциите и то на най-високи нива. Излиза, че и. д. главен прокурор знаеше почти веднага кой какъв е. В такива моменти се оставят хората на терен да си съберат нещата. Първо винаги се съобщават фактите", заяви журналистът Бойко Станкушев в "Денят ON AIR".

Политическото говорене за случая "Петрохан" няма да бъде конкретно, ясно и с фактология, според политолога Георги Киряков.

"Няма да научим отговора на въпроса кой не си е свършил работата, защото предстои предизборна кампания и всеки ще използва този случай според това каква аудитория ще иска да постигне. Няма да бъде конкретно и ясно, ще се политизира случаят. Една институция няма да каже, че не си е свършила работата, точно обратното", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Според Станкушев нищо няма да се научи по случая поне до лятото.

"Не може в такива ситуации сульо и пульо да бъркат. Как така всичко е изгоряло, а вътре се вижда неизгоряла литература? Има тежки противоречия. Понеже е предизборно време само ще се замерят с обвинения. Системата е просмукана до дъно и всеки си има интереси. Голямо чегъртане трябва да падне да се почисти системата. Българският народ не се научи как да си избира лидерите", изтъкна гостът.

"Когато се говори за и. д. главния прокурор, той не е такъв и няма такава функция. България има липса на институционално действие. Нямаме официални лица, които да представляват институциите и това обърква работата на държавната машина. Трябва да има национален консенсус по важните теми за България", поясни Киряков.