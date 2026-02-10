Шпионски игри и тиха война след опита за убийство на генерал от ГРУ

Истината е последното нещо, което излиза наяве в игрите между разузнавателните агенции. Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) обвинява украинското и полското разузнаване в опита за покушение миналия петък на Владимир Алексеев, вторият в командването на руската военна разузнавателна служба. Киев отрича това, като е бил по-малко категоричен в осъждането си на убийствата на трима други руски генерали. Междувременно един от задържаните заподозрени е работил за военна компания, свързана с ФСБ, въпреки че руското разузнаване споменава само предполагаемата му подкрепа за опозиционния лидер Алексей Навални. Истини и лъжи обграждат атаката, която засега поставя Кремъл в несигурно положение поради лекотата, с която генералите му стават мишена.

Алексеев, генерал-лейтенант и първи заместник-началник на руското Главно управление на Генералния щаб (ГРУ), е бил прострелян около 7:00 часа сутринта на 6 февруари във фоайето на жилищната си сграда на Волоколамския булевард в Москва. Командирът видял нападателя да се приближава близо до асансьора и се борил с него. По време на борбата нападателят произвел три изстрела, един в торса и два в крайниците му.

Охранителни камери записали целия инцидент. Въоръженият мъж излязъл от сградата и хвърлил оръжието си в снежна преспа, преди да се качи на автобус, докато Алексеев бил откаран по спешност в болница в критично състояние. Той се излял от комата си на следващия ден.

Алексеев е противоречива фигура. От една страна, заради ролята си в създаването на Група Вагнер и последвалото ѝ разпускане след неуспешния бунт на наемническата група през 2023 г. Руският генерал бил един от заподозрените в подкрепа на преврата, пише испанският El Pais.

От друга страна, като ръководител на ГРУ, той е отговорен за надзора на действията на Подразделение 29155, обвинено от Запада в организиране на опит за преврат в Черна гора през 2016 г. и множество атаки и саботажи в Европа, някои от които с фатални последици, като отравянето на Скрипал през 2018 г. и бомбардирането на склад за боеприпаси в Чехия през 2014 г.

В неделя ФСБ обяви ареста в Дубай на заподозрения в нападател Любомир Корба, руски гражданин, роден в украинския град Тернопол (Съветски съюз, 1960 г.), и ареста в Москва на съучастник Виктор Васин, руски гражданин, роден през 1959 г. Според разузнавателната агенция, трети съучастник, Зинаида Серебрицкая, руска гражданка, родена през 1971 г., е избягала в Украйна, след като е наела друг апартамент в сградата, за да даде ключа на нападателя. Трети арест от агенти на ФСБ беше обявен този вторник, въпреки че не са разкрити допълнителни подробности, съобщава Интерфакс.

Въпреки че не успяха да защитят своя генерал, руското разузнаване по-бързо установи не само самоличността на нападателите, но и че синът на Корба, Любош Корба, 27-годишен полски гражданин, за когото се твърди, че живее в Катовице, е сътрудничил на полското разузнаване при вербуването на баща си. Варшава не е коментирала това обвинение.

ФСБ публикува предполагаемите признания на Васин и Корба в понеделник след екстрадирането им в Русия. Според разузнаването, Васин и предполагаемият стрелец са били вербувани от Украйна през август 2025 г., където последният е получил обучение за боравене с оръжие и инструкции за използване на видео разговори по Zoom. Според Москва, Киев е обещал на Корба плащане от 30 000 долара, за да убие генерал Алексеев.

Руското разузнаване твърди, че Корба е пристигнал в Москва, прелитайки през Молдова и Грузия. Според ФСБ той е шпионирал руски военни известно време, преди да вземе пистолет със заглушител от убежище и да получи ключовете от Серебрицкая.

ФСБ обвини Васин в участие в протести срещу Кремъл, подкрепа за лидера на Левия фронт Сергей Удалцов, комунист, след като е бил в затвора, и че е симпатизант на Фондацията за борба с корупцията (ФБК) на дисидента Алексей Навални, който почина в затвора през 2024 г. - организацията твърди, че две западни лаборатории са доказали, че е бил отровен.

ФСБ обаче е пренебрегнала предполагаемата връзка на Васин със самата разузнавателна агенция.

Разследването срещу Васин разкри също, че синът му също е бил офицер в руските въоръжени сили, където е работил години наред по договор в телекомуникационния сектор.

Началникът на Алексеев, Игор Костюков, ръководи руския преговарящ екип, който в момента води преговори с Украйна. Въпреки че руският външен министър Сергей Лавров обвини Киев в опит да провали преговорния процес, Москва все още не е дала никакви индикации, че тази атака може да е прекъснала диалога.

Говорителят на Путин, Дмитрий Песков, само пожела на Алексеев бързо възстановяване и избегна коментар по въпрос, който отеква в стените на Кремъл след четвъртия опит за покушение срещу руски генерал за 13 месеца. „Не е работа на Кремъл да обсъжда как да гарантира неговата безопасност“, каза той. „Това е въпрос на службите за сигурност“, заяви Песков.

Проблемът е, че Путин отново се приближава до кръстопът и трябва да вземе решение. Едно крило на руския елит желае мир и връщане към нормалността на фона на все по-належащата икономическа криза и все по-отдалечаващата се перспектива за победа. Друго, по-ултранационалистическо крило, би сметнало за предателство да се правят отстъпки на Киев. И тази последна група не разбира лекотата, с която беше атакуван руски генерал, по-специално началникът на подразделение 29155 на ГРУ.