Секси италиански свещеник призовава Ватикана: Нека да си поговорим за секс

С гъстата си черна като смола коса, холивудска усмивка и очила с дебели рамки, Дон Алберто Раваняни прилича на Кларк Кент с яка на свещеник.

Той е привлякъл стотици хиляди последователи в социалните мрежи с видеоклиповете си, които го показват как тренира, посещава рейв партита и, наскоро, прави откровено и пълно признание: използвал е ChatGPT, за да пише проповеди.

32-годишният свещеник от Милано обаче не се забавлява толкова, колкото феновете му може би са си представяли. Отказвайки се от свещеничеството си, той говори за разочарованието си от политиката за забрана на секса, която според него все повече не отговаря на човешките нужди на съвременните църковни практикуващи.

"Смятам за лицемерно, че моята афективност, моята сексуалност и способността ми да имам връзка с някой друг не се считат за красиви", казва Раваняни, добавяйки, че изискването за безбрачие е основната причина да се оттегли. "Това ме трогна дълбоко."

Съобщението предизвика отзвук далеч отвъд енорията му. В редакционна статия консервативният католически новинарски сайт La Nuova Bussola Quotidiana заяви, че решението на Раваняни е "очевидна последица от сериозно изкривен подход към свещенството".

Други бяха по-помирителни: в бележка Франко Агнези, генералният викарий на Миланската епархия, призна "страданието, което подобно решение причинява на толкова много хора".

Раваняни е роден в семейство на непрактикуващи католици близо до Милано и е посещавал неделно училище, а по-късно е изпитал призванието си като самотен 17-годишен младеж. Ръкоположен е на 25 години и усъвършенства комуникативните си умения, проповядвайки онлайн по време на пандемията.

Той основава оживени социални клубове за младите католици в Милано и е написал три романа, включително един, който започва със свещеник - самият Раваняни - който се успива за служба и възкликва: "По дяволите, литургията!"

Раваняни казва, че оттеглянето му е резултат от петгодишно пътуване, по време на което социалните медии са го довели до контакт с млади невярващи, бавно променяйки позицията му относно задълженията и очакванията на свещеничеството.

"Трудно ми е да живея тази роля, както се иска от мен", обяснява той.

Той каза, че е имал сексуални контакти след ръкополагането си, подчертавайки противоречията в църквата.

"Какво означава да си целибат? Могат ли целомъдрените свещеници да мастурбират?", пита той. "Никой не говори за това, всички се преструваме, че всички са съвършени. Когато си тръгнах, свещениците ми казаха: "Не се тревожи, хората ще ти простят сексуалните грехове", сякаш е очевидно, че хората извършват сексуални грехове."

Той казва, че ще продължи да пише, да разработва дейности за млади християни и да работи чрез социалните медии.

"Разбира се, че ще трябва да работя, както всички обикновени смъртни", отбелязва бившият свещеник..

Раваняни не е единственият разочарован

През 2014 г. група от 16 жени подписаха писмо, адресирано до папа Франциск, с което призовават Католическата църква да се откаже от изискването си за безбрачие.

"Всяка от нас има, е имала или желае да има любяща връзка със свещеник, в когото се е влюбила", написаха групата.

Миналия октомври 51-годишният Дон Джовани Гато, свещеник на енория близо до Л'Акуила, пише до папа Лъв и Антонио д'Анджело, архиепископ на Акуила, обявявайки, че ще се оттегли.

"Не мога да остана верен на безбрачието, искам семейство", заяви той.

Гато каза пред италианския всекидневник Corriere della Sera, че е преживял самота, депресия и алкохолна зависимост, както и авантюри. Той сподели, че е получил стотици обаждания от хора, изправени пред подобни затруднения.

"Има хиляди свещеници, които имат сексуални отношения с мъже и жени", каза той.

Източник от Ватикана заяви пред The ​​Times, че вярва, че папата е получил много писма, подобни на това на Гато. Епархията Л'Акуила не отговори на искане за коментар.

Мари-Жо Тийл, френска теологка от Университета в Страсбург, заяви в интервю през 2024 г. за френския седмичник La Vie, че безбрачието е "подкопано" от съвременното консуматорско общество. Само 19% от италианците са посещавали литургия веднъж седмично през 2022 г., което е исторически минимум, според Istat, статистическа агенция.

Докато първият папа Петър и учениците на Исус са били предимно женени мъже, безбрачието е католическа норма от 12-ти век, когато Първият и Вторият латерански събор кодифицира реформите, направени от папа Григорий VII половин век по-рано.

Остин Иверей, католически коментатор, базиран във Великобритания, казва:

"Причината безбрачието да се смята за толкова важно е, че то освобождава свещеника да служи."

През 2023 г. папа Франциск обяви, че "няма противоречие свещеникът да се ожени", което накара някои да твърдят, че той ще скъса със защитата на безбрачието от двамата си предшественици, Йоан Павел II и Бенедикт XVI.

Иверей обаче обяснява, че Франциск винаги е бил "страстно отдаден" на безбрачието, обяснявайки, че е изтъквал богословската теза, че църквите от източния обред – 23 автономни църкви, които позволяват на женени мъже да бъдат ръкоположени – са в съответствие с религиозното учение.

Наследникът на Франциск, папа Лъв, сигнализира, че ще се придържа към традицията, като заяви пред 400 епископи през юни от цял ​​свят, че свещениците трябва да бъдат безбрачни.

"Тъй като центърът на тежестта на Католическата църква е в Латинска Америка, където живеят половината от католиците в света... бих казал, че няма апетит за промяна на всеобщото безбрачие", казва Иверей.

Роберто Де Матей, ултраконсервативен католически коментатор, посочи, че оставката на свещениците заради правилата за безбрачие не е нищо ново, но социалните медии са увеличили подобни случаи.

Раваняни, за разлика от него, предположи, че църквата в крайна сметка ще се отвори по темите за брака и секса.

"Това няма да се случи сега, но светът се променя много бързо... и определено ще стане тема на дискусия."