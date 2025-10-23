Владимир Путин: Винаги е по-добре да има диалог, отколкото война

Винаги е по-добре да има диалог, отколкото война, заяви днес на брифинг в Кремъл руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

"Новите американски санкции са начин да се окаже натиск върху Русия", заяви руският държавен глава по повод първите директни санкции, наложени от Вашингтон на Русия.

“Санкциите са сериозни за нас, разбира се, това е ясно. И ще имат определени последици, но няма да повлияят значително на нашето икономическо благосъстояние“, каза Путин пред журналисти. Той определи санкциите като “недружелюбен акт“, който не укрепва отношенията между Русия и САЩ, които едва сега започват да се възстановяват“.

Путин подчерта, че Русия ще продължи “диалога“ със САЩ, въпреки че американският президент Доналд Тръмп отмени предвидената им среща в Будапеща и предупреди за "съкрушителен“ отговор, ако Украйна получи и използва американски ракети Томахоук.

“Диалогът винаги е по-добър от конфронтацията или всякакви спорове, а още повече – от войната. Ние винаги сме подкрепяли продължаването на диалога“, каза още Путин.

Руският лидер добави, че все пак има много области, в които Русия и САЩ могат да си сътрудничат.