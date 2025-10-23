IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 106

Владимир Путин: Винаги е по-добре да има диалог, отколкото война

Има много области, в които Русия и САЩ могат да си сътрудничат

23.10.2025 | 19:06 ч. Обновена: 23.10.2025 | 19:18 ч. 22
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Винаги е по-добре да има диалог, отколкото война, заяви днес на брифинг в Кремъл руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

"Новите американски санкции са начин да се окаже натиск върху Русия", заяви руският държавен глава по повод първите директни санкции, наложени от Вашингтон на Русия.

“Санкциите са сериозни за нас, разбира се, това е ясно. И ще имат определени последици, но няма да повлияят значително на нашето икономическо благосъстояние“, каза Путин пред журналисти. Той определи санкциите като “недружелюбен акт“, който не укрепва отношенията между Русия и САЩ, които едва сега започват да се възстановяват“.

Свързани статии

Путин подчерта, че Русия ще продължи “диалога“ със САЩ, въпреки че американският президент Доналд Тръмп отмени предвидената им среща в Будапеща и предупреди за "съкрушителен“ отговор, ако Украйна получи и използва американски ракети Томахоук.

“Диалогът винаги е по-добър от конфронтацията или всякакви спорове, а още повече – от войната. Ние винаги сме подкрепяли продължаването на диалога“, каза още Путин.

Руският лидер добави, че все пак има много области, в които Русия и САЩ могат да си сътрудничат.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Русия САЩ Владимир Путин диалог санкции
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem