Дженифър Лорънс е обмисляла да остане далеч от Холивуд

Дженифър Лорънс признава, че е била „напълно спокойна“ с мисълта никога повече да не се върне в Холивуд по време на двегодишната си актьорска пауза преди няколко години. В гостуване в шоуто "The Graham Norton Show" актрисата разказва, че след бурното си израстване през 20-те години и четвъртата си номинация за „Оскар“ с "Joy" (2015 г.), е почувствала, че има нужда просто да спре.

След този успех Лорънс влиза в поредица от слабо приети филми — „Passengers“ (2016 г.), „Mother!“ (2017 г.), „Red Sparrow“ (2018 г.) и „Dark Phoenix“ (2019 г.) — и именно тогава решава да си даде време за дишане.

„Работех по време на 20-те си години. После просто си казах: какво има отвън? Какво се случва?“, разказва тя пред Нортън.

На въпроса дали се е страхувала, че може да не намери пътя обратно към Холивуд, Дженифър отговаря: „Бях напълно смирена с тази възможност. Холивуд е тежък свят… Мисля, че щях да се справя, но и щях да съм много тъжна. Не знам.“

В интервю за Vanity Fair през 2021 г., малко преди завръщането си с филма „Don’t Look Up“, актрисата обяснява, че паузата е била наложителна: „Не давах качеството, което трябваше да давам. Просто мисля, че на всички им беше омръзнало от мен. Аз самата бях омръзнала на себе си. Бях стигнала до момент, в който каквото и да направех, беше грешно.“

„Прекалено дълго време се опитвах да угаждам на всички — това беше моят механизъм да се чувствам приета. Докато един ден просто осъзнах, че нито кариерата, нито работата могат да донесат истинско спокойствие на душата", добавя Лорънс.

Нейната най-близка приятелка и продуцентка Джъстин Полски тогава обобщи ситуацията.

„Протоколът на славата започна да убива творческия ѝ дух, да ѝ обърква посоката. Така че тя просто изчезна — и това беше може би най-здравословното, което можеше да направи, за да опази таланта си. И разсъдъка си“, категорична е тя, цитирана от Variety.

Днес Дженифър Лорънс отново е в центъра на вниманието с „Die My Love“ — психологическа драма, в която си партнира с Робърт Патинсън под режисурата на Лин Рамзи. Филмът, който проследява жена, чиито свят се разпада, докато балансира между брака и майчинството. Световната премиера бе в Кан по-рано тази година, а по кината излиза на 7 ноември.