Писториус не е оптимист относно "стената от дронове" на ЕС срещу Русия

Европа няма да може да изгради „солидна“ линия от дронове по източните си граници, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус пред The ​​Times.

След като около 20 руски военни дрона прелетяха във въздушното пространство на Полша миналия месец, страните от НАТО на фронтовата линия и лидерите на Европейския съюз настояват за „стена от дронове“, която да защитят границите от по-нататъшни нахлувания. Те предвиждат сложен набор от сензори, включително радарни и акустични детектори, свързани с „многопластови“ системи за унищожаване на дронове, вариращи от картечници до лазери, микроракети и дронове-прехващачи.

Андрюс Кубилюс, литовският комисар по отбраната на ЕС, заяви, че първите части на тази стена ще бъдат готови и функционират в рамките на 12 месеца.

Писториус, главнокомандващият на германските военни, обаче е на мнение, че е нереалистично да се вярва, че тези електронни укрепления могат да спрат дронове по цялата 2750-километрова сухопътна граница на НАТО с Русия, Беларус и Украйна, без да се включват Черно и Балтийско море. Той също така предупреди, че Кремъл се опитва да накара алианса да се фокусира върху „предимно евтини и безвредни“ дронове в ущърб на изграждането на по-широката си противовъздушна отбрана.

„Стената от дронове" би бил много амбициозен проект. Не трябва да позволяваме на очакванията ни да бъдат твърде високи“, каза Писториус пред The ​​Times в навечерието на посещение във Великобритания. „Стабилна като скала стена от дронове, която никога не може да бъде пробита, е нещо нереалистично. Но тя би могла да намали броя на дроновете по време на потенциална атака. Междувременно ще трябва да продължим да защитаваме цялото въздушно пространство на НАТО.“

Писториус кацна на базата RAF Lossiemouth в Мори, североизточна Шотландия, в сряда вечерта за среща с Джон Хийли, неговия британски колега, за да отбележи първата годишнина от британско-германския пакт за сигурност Trinity House.

Защитата от дронове е сред приоритетите и на двете страни. След руското нахлуване в Полша има повече от 50 случая на подозрителна активност на дронове над летища и военни съоръжения на НАТО, от Хелзинки до Флорида. Има особена загриженост относно едностранчивата икономика на използването на ракети-прехващачи, които могат да струват от 300 000 до 4 милиона паунда, за да се свалят евтини руски дронове Geran-2, построени за едва 10 000 паунда.

Съюзническите правителства се притесняват, че в открит военен конфликт с Русия врагът може да успее да надвие противовъздушната отбрана на НАТО с масирани вълни от тези евтини, безпилотни самолети, включително „примамки“ без експлозивен полезен товар.

Обединеното кралство наскоро обяви инвестиция от 5 милиарда паунда в технология за дронове, включително близо 1 милиард паунда за разработената от Великобритания лазерна система DragonFire против дронове, която ще бъде монтирана на разрушителите на Кралския флот от 2027 г.

Миналата седмица германското министерство на отбраната заяви, че ще инвестира 10 милиарда евро в офанзивни и отбранителни дронове. Tytan Technologies в Мюнхен, която произвежда дронове за лов на дронове, е натоварена със задачата да разработи модел за защита на военни обекти и гражданска инфраструктура.

Германските въоръжени сили, известни като Бундесвера, също планират да закупят поне 19 и евентуално няколкостотин кули за противовъздушна отбрана Skyranger 30, които са инсталирани на бронирани машини и използват 30-милиметрови оръдия за сваляне на дронове и други летателни апарати.

Писториус каза, че всички германски войници вече се обучават как да неутрализират дронове.

„Разработихме дронове за изстрелване в мрежа и в момента разработваме това, което бихте могли да наречете дронове за „лов на дронове“, обясни той. „Подготвяме закупуването на лазерни отбранителни системи. Всеки германски войник се учи как да се справя с дронове в основното обучение. В крайна сметка това е умение, което всеки войник трябва да притежава, независимо къде служи.“

Германският министър на отбраната заяви, че е невъзможно да се докаже убедително, че Москва е организирала последните случаи на прекъсване на полета на дронове над територията на НАТО, но има сериозни доказателства, като например траекториите на полета и вида на участващите системи, които „ясно показват, че Русия стои зад тях“.

Писториус смята, че режимът на Путин използва тези инциденти отчасти, за да се опита да разсее НАТО от модернизирането на противовъздушната си отбрана като цяло.

„Путин използва най-вече тези нарушения на въздушното пространство, за да създава вълнения сред населението и да провокира Запада. Но има и нещо повече“, каза той. „Кремъл очевидно иска да се съсредоточим върху елиминирането на неговите предимно евтини и безобидни дронове и да изгубим от поглед големята картина, когато става въпрос за защита на нашето въздушно пространство. Мисля, че е важно да довършим тази стратегия.“