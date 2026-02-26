Уиткоф: САЩ и Украйна ще проведат преговори в Женева на 26 февруари

Американските и украинските представители ще проведат още един кръг от преговори в Женева утре, на 26 февруари, заяви специалният пратеник Стив Уиткоф в онлайн обръщение на конференцията "Ялтенска европейска стратегия“.

Последният кръг тристранни преговори меду Русия, Украйна и САЩ се проведоха на 17 и 18 февруари. Преговорите завършиха без пробив по териториалните въпроси или прекратяване на огъня.

Уиткоф добави, че за швейцарския град заедно с него отново ще пътува и Джаред Купнер, който в последно време стана неразделна част от преговорния екип на Тръмп. Предвидени са и разговори с преговарящ екип на Иран.

Докато е в Женева, Уиткоф планира да се срещне и с Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.

Уиткоф е разговарял с Умеров по телефона, за да получи разрешение за срещата от президента Володимир Зеленски. Американският пратеник добави, че двамата общуват по телефона почти ежедневно. "Целта е да се продължи разговорът, започнат от неотдавнашни преговори, и да се проучат начини за постигане на мирно споразумение", обясни американецът.

След срещата в Женева, Умеров може да дойде в САЩ за още един кръг от преговори, добави Уиткоф.

На 25 февруари Зеленски потвърди, че Умеров ще се срещне с американски преговарящи в Женева на 26 февруари. Украинският служител ще проведе разговори и с министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, за да обсъдят "пакет за просперитет“, който да помогне за икономическото възстановяване на Украйна.

Според Зеленски, тристранна среща с участието на руски представители може да се проведе през март.

Уиткоф също така сподели, че той и Тръмп смятат, че трябва да има тристранна среща между Зеленски, Тръмп и руския президент Владимир Путин, за да се обсъдят въпросите за територията и гаранциите за сигурност, въпреки че призна, че преговорите все още не са стигнали до този етап.

Преди това ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов заяви, че нов кръг от преговори, посредничени от САЩ, между Украйна и Русия може да се проведе в Женева на 26-27 февруари.

"Около 27 февруари, плюс-минус ден-два. Това означава, че 26 февруари попада в този срок“, каза Буданов и добави: "В процес сме на подготовка. Това е въпрос на протокол. И трите страни, или по-скоро четирите страни, защото има домакин, трябва да се споразумеят".

Кремъл не потвърди графика за преговорите.