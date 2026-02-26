Демокрацията може да бъде едновременно проклятие и лек

През декември 2025 г. вестниците в Индия публикуваха завладяваща, дистопична картина: десетки млади хора, седнали послушно на редици на летище в източния щат Одиша, за да се явят на изпит. Над 8000 кандидати се бяха наредили на опашка под слънцето, за да се състезават за 187 позиции в полицейската служба. Фактът, че толкова много хора бяха готови да се явят на изпит в такива нечовешки условия, е показателен. В Индия държавните работни места отдавна са желани, защото носят финансова сигурност и известна степен на социален престиж. Но кандидатите в Одиша се бореха за най-ниското стъпало в полицейската служба. Такъв голям брой кандидати за толкова нископлатена позиция отразява широко разпространеното отчаяние сред образованата младеж. Индийската икономика не успя да създаде възможности за многото млади хора в страната, въпреки че през последните три десетилетия регистрира среден годишен темп на растеж на БВП от шест до седем процента.

В близо 80-те години, откакто получи независимостта си през 1947 г., Индия се бори да осигури просперитет на широка основа. През това време икономиката ѝ премина през няколко прехода. Първоначално тя пое по широко социалистическия път на централизирано планиране, държавно контролирана индустриализация чрез публични предприятия и повишаване на бариерите пред външната търговия. Тази ориентация доведе до бавен растеж, средно 2,5% между 1950 и 1980 г. Индия целенасочено либерализира икономиката си през 90-те години на миналия век, като предприе реформи, които ускориха растежа и значително намалиха нивата на крайна бедност, които паднаха от над 50% в началото на 80-те години на миналия век до по-малко от 20% до 2010 г.

Но Индия не успя да осъществи по-дълбока икономическа трансформация. Повечето индийци остават заседнали на нискокачествени и нископродуктивни работни места: към 2024 г. се смята, че 46% от работниците в страната са в селското стопанство, според правителствени данни. Недостатъците на Индия са очевидни, когато се разглеждат сравнително. БВП на глава от населението е по-малко от една четвърт от този на Бразилия и една шеста от този на Турция, две други амбициозни средни сили. Ползите от растежа са потресаващо неравномерни. Индия има повече милиардери – 205, според оценка на Forbes от 2025 г. – отколкото всяка друга страна, освен Съединените щати и Китай. В същото време милиони млади хора, готови да влязат в работната сила всяка година, намират малко предлагани работни места, пише Foreign Affairs.

В своята обширна и богата на статистически данни книга „ Шестата част на човечеството: Одисеята на развитието на независима Индия“ Девеш Капур и Арвинд Субраманиан описват индийската икономика като характеризираща се с „продължителна рурализация, забавена индустриализация и преждевременно превръщане в услуги“. Те показват, че Индия не е следвала пътя, който характеризира много от историите за успех на развитието след Втората световна война, включително Китай, Япония и Южна Корея. Тези страни са направили инвестиции в повишаване на селскостопанската производителност, което от своя страна е повишило доходите в селските райони и е положило основите за трудоемко производство, което е подхранвало значителен икономически растеж и в крайна сметка висококвалифицирани услуги. Вместо това Индия е пренебрегнала селското стопанство и е подминала леко нискоквалифицираното производство, стремейки се да расте на базата на висококвалифициран сектор на услугите. Капур, политолог, и Субраманиан, икономист и бивш главен икономически съветник на правителството на Индия, твърдят, че този хазарт не се е отплатил. Необичайният път на Индия е заключил страната в ниска производителност и ниски доходи.

Индийската държава е забележително слабо заета. В началото на 90-те години на миналия век средната стойност за заетостта в държавната сфера като процент от населението в трудоспособна възраст е била 4,7%. В Индия тя е била 3,0%, като тази цифра е спаднала до 2,2% до 2011 г. Освен това, за държава с огромно присъствие във въображението и икономическия живот на страната, тя забележително отсъства на местно ниво, където би трябвало да се предоставят обществени услуги. Местното самоуправление представлява по-малко от 12% от общата заетост в държавната сфера.

Отговорите на главната загадка на Индия се крият вътре в страната.

По подобен начин, въпреки открито заявените си социалистически убеждения в самото си създаване, индийската държава отдавна не успява да осигури универсални обществени блага. Тя не разглежда предоставянето на образование, например, като централно място в демократичния обществен договор, отчасти поради предпочитанието на елитите за държавни инвестиции във висшето образование. Държавната идеология също играе роля; обществеността оценява представянето на държавата въз основа на нейния персонал, субсидии и социални плащания, а не на способността ѝ да предоставя основни обществени блага. Индийската държава най-накрая започна сериозно да универсализира достъпа до начално и средно образование през 90-те години на миналия век, но като цяло качеството както на държавното, така и на частното образование, измерено чрез резултатите от обучението, остава ужасяващо.

И все пак Индия не би могла да оцелее, ако не беше демократична.

От момента на раждането си външни наблюдатели предполагаха, че е само въпрос на време демокрацията да отстъпи и тази тромава, разнообразна страна да се разпадне.

Но императивът за централизация се сблъска с императива за насърчаване на демократична култура. Централизираната държава нямаше стимул да насърчава участието на обществото в упражняването на властта си или да сключва социален договор около универсалистични, демократични норми и предоставянето на социални и обществени блага. Вместо това, индийската държава черпеше своята легитимност от упражняването на властта „отгоре надолу“. За повечето граждани държавата беше далечна бюрокрация, чиято власт можеше да осигури бягство от потисническите социални йерархии. Демокрацията започна да се разглежда като път за достъп до държавна власт, а не като средство да се изисква държавата да служи на общото обществено благо. Избирателната конкуренция се обедини около исканията за държавни работни места, с квоти, установени за определени социални групи, и около извличането на субсидии и държавна защита. Успехът на демокрацията се криеше в пространството, което тя създаде за нови, досега маргинализирани и потиснати групи да се мобилизират и да получат тази държавна власт. Но тя също така доведе до изграждането на транзакционна връзка между държавата и обществото, в която правителствената власт беше използвана, за да обслужва частни интереси, а не на по-широката общественост – и не беше държана отговорна за предоставянето на обществени блага. Държавата Камдхену произтича от тази транзакционна логика, както и парадоксът на електорат, обречен да търси образование, санитария и здравеопазване от частния сектор, докато изисква държавата да играе водеща роля в повечето сфери на икономическия и социален живот, независимо дали като работодател номер едно или като управител на храмове.

Пътят на Индия от социализъм към капитализъм е затвърдил тази транзакционна логика. Големите ѝ предприятия са дълбоко преплетени с държавната власт, което води до висока степен на концентрация на капитал и завладяване на политическите елити чрез финансиране на избори. Това е попречило на Индия да следва източноазиатския модел, в който държавата е насочвала иновациите и е разпалвала конкуренцията в частния сектор.