IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 14

Едва ли ще има среща между Тръмп и Ким Чен Ун в близко бъдеще

Това заяви южнокорейски президентски съветник

27.10.2025 | 07:37 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Южнокорейски президентски съветник по въпросите на сигурността заяви, че не вярва, че ще има среща между американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен Ун близко бъдеще, предаде Ройтерс.

О Хюн-джу, заместник-директор по националната сигурност в президентската канцелария на Южна Корея, каза пред репортери, че няма конкретна информация, въпреки спекулациите в медиите за среща между двамата лидери по време на посещението на Тръмп в Азия.

Президентът на САЩ отпътува от Малайзия за Япония и след Япония ще посети Южна Корея. Това е първа негова обиколка в региона, откакто стартира вторият му президентски мандат, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тръмп Ким Чен Ун
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem