Чешката армия тества първата си бойна машина CV90 MkIV в Швеция

Чешката армия започна тестове на първата си бойна машина на пехотата CV90 MkIV в Швеция при сурови зимни и теренни условия преди пълното въвеждане в експлоатация. Чешката република подписа договор с BAE Systems Hägglunds за 246 машини CV90 MkIV, като доставките се очаква да започнат следващата година и да продължат до 2030 г.

Чешката армия започна тестове на първата си бойна машина на пехотата CV90 MkIV в Швеция, подлагайки новата бронирана платформа на взискателни изпитания в суров северни терени и зимни условия, пише Defence Express.

Официалният акаунт на чешката армия в X потвърди, че машината преминава през обширни тестове, предназначени да проверят дали платформата отговаря на оперативните изисквания на военните, преди пълният флот от машини да влезе в експлоатация.

„Суров шведски терен, сурова северна зима – но това няма да спре нашата нова БМП“, се казва в изявление на чешката армия, публикувано онлайн. „Първата чешка CV90 продължава да изисква тестове. Искаме да сме сигурни, че всичко отговаря на нашите изисквания, преди 246 нови бойни машини на пехотата и верижни бронирани машини да бъдат въведени в експлоатация.“

Тестовете представляват ранен етап от мащабните усилия за модернизация на Чехия, насочени към замяна на остарелите ѝ бойни машини на пехотата от съветската епоха с модерна платформа, проектирана по западен проект, способна да поддържа механизирани операции в рамките на структурите на НАТО.

Според чешката армия, оценяваното превозно средство разполага с множество слоеве защита срещу безпилотни летателни системи,

подсилена броня, мощна задвижваща система, композитни вериги и система за окачване, проектирана да поддържа мобилност въпреки теглото на платформата от над 35 тона.

„Слоеста защита срещу безпилотни системи, издръжлива броня, мощен силов агрегат, композитни вериги, система за окачване, осигуряваща максимална мобилност дори при тегло над 35 тона“, се казва в изявлението на чешката армия, описващо възможностите на превозното средство.

Военнослужещите добавиха, че платформата е предназначена да формира гръбнака на бъдещата им тежка бригада.

„Правилният избор за нашата тежка бригада. Имаме какво да очакваме с нетърпение“, се казва в изявлението.

Чешката република подписа договор с BAE Systems Hägglunds през май 2023 г. за доставка на 246 бойни машини на пехотата CV90 MkIV. Споразумението последва решението на чешкото правителство от лятото на 2022 г. да започне преговори с Швеция за закупуване на машините, след като правителството възложи на министъра на отбраната Яна Чернохова да осигури модерна замяна на съществуващия флот на армията.

Програмата за обществени поръчки представлява едно от най-големите придобивания на бронирани машини в съвременната военна история на страната и е част от по-широки усилия за привеждане на чешките въоръжени сили в съответствие със стандартите на НАТО и подобряване на техните механизирани бойни способности.

Съгласно споразумението производството на машините ще бъде разделено между Швеция и Чешката република. От общата поръчка 39 машини ще бъдат произведени директно в Швеция от BAE Systems Hägglunds. Останалите 207 машини ще бъдат сглобени в Чехия от държавната отбранителна компания VOP CZ.

Според плановете на проекта, VOP CZ ще се занимава с окончателното сглобяване, боядисване и тестване на превозните средства на местния си полигон, преди те да бъдат доставени на чешката армия.

Компонентът за индустриално сътрудничество на програмата е предназначен да укрепи чешкия отбранителен сектор и да гарантира, че местните съоръжения ще натрупат опит в сглобяването и поддръжката на съвременни верижни бойни машини.

Очаква се първите превозни средства, произведени в Швеция, да бъдат доставени следващата година. По-мащабните доставки са планирани между 2027 и 2030 г., тъй като чешката армия постепенно въвежда новите платформи на въоръжение.