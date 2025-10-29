IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Папата: Църквата осъжда и се бори с антисемитизма

Всичко мои предшественици отхвърлиха антисемизма

29.10.2025 | 20:22 ч. 7
Reuters

Папа Лъв XIV потвърди ангажимента на Католическата църква за борба с антисемитизма, позовавайки се на 60-годишнината от приемането на декларацията от Втория ватикански събор за междурелигиозния диалог “Ностра етате“ (Nostra aetate) по време на седмичната си обща аудиенция на площада “Свети Петър“, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Главата на римокатолическата църква заяви, че тази декларация “осъжда омразата, преследванията и всички прояви на антисемитизъм, насочени срещу евреите по всяко време и от когото и да било“.

“Оттогава всички мои предшественици категорично осъждаха антисемитизма. И така, аз също потвърждавам, че Църквата не толерира антисемитизма и се бори с него заради самото Евангелие. Днес можем да погледнем с благодарност на всичко, което е постигнато в еврейско-католическия диалог“, завърши папата. / БТА  

