Германска активистка, наричана “анти-Грета“, търси подкрепа от Мъск и убежище в САЩ

Консервативна германска активистка, известна като "анти-Грета Тунберг“, заяви, че се страхува за живота си и е подала молба за убежище в Съединените щати с подкрепата на Илон Мъск.

25-годишната Наоми Зайбт стана известна като тийнейджърка, когато беше наета от консервативен мозъчен тръст през 2020 г. като "международно лице на борбата им срещу зеленото движение“.

Сега тя твърди, че подкрепата ѝ за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия“ (AfD) я е превърнала в мишена в Германия. Активистката се надява да се възползва от новите закони за убежище на Доналд Тръмп, които дават предимство на бели европейци и южноафриканци.

След като за първи път общува с Мъск и публикациите ѝ в X бяха стимулирани от него миналата година, сега милиардерът може би изглежда е готов да ѝ помогне.

"Илон е ужасен да отиде в Европа и знае, че има изключително голяма заплаха и лично ми го потвърди. Тогава взех решението сама да кандидатствам за убежище. Той ми даде одобрението си за това", споделя активистката пред Fox news.

Наоми твърди, че в момента е в Америка "легално“ и чака интервю, което се надява да ѝ осигури статут на убежище.

Двамата общуват лично, откакто Мъск започна да ретуитва публикациите ѝ, и обсъждат проблемите, с които се сблъсква, в лични съобщения и подкрепят опита ѝ един ден да стане гражданка на САЩ.

"Целта ми междувременно е да стана американска гражданка в бъдеще, защото тази страна ми даде толкова много надежда“, каза тя.

Зайбт твърди, че германските власти са я шпионирали и заплашвали от години и се притеснява, че ще бъде вкарана в затвора, докато същевременно е изправена пред смъртни заплахи от Антифа.

"Отидох в германската полиция и те ми казаха, че не могат да направят нищо по въпроса, докато не бъда действително изнасилена или убита. Не получавам защита от германското правителство, въпреки че съм изложена на голям риск от потенциално убийство", споделя Наоми.

Зайбт твърди, че въпреки законите срещу наказване на изказвания, критикуващи политиците, тя ще бъде арестувана, ако някога се върне в родината си.

Миналата година тя попадна в заглавията на вестниците заради мнението си за клането на коледния базар в Магдебург. Тя твърди, че нападението е извършено от ислямисти, въпреки че това не е доказано. Тогава активистката написа в X: "Илон Мъск е прав: Само AfD може да спаси Германия".

Тя беше привлечена от вниманието на американците през 2020 г., когато Институтът Heartland създаде видеоклип в YouTube, който противопоставяше Зайбт на Тунберг.

"Имам добри новини за вас. Светът не свършва заради изменението на климата“, казва Зайбт във видеото за лобистката група и добавя: "На хората се налага много дистопична програма за климатичен алармизъм, която ни казва, че ние като хора унищожаваме планетата и че ние, особено младите хора, нямаме бъдеще".

В друго видео, озаглавено "Наоми Зайбт срещу Грета Тунберг: на кого да вярваме?“, се виждат кадри, на които и двете тийнейджърки излагат противоположните си аргументи. Зайбт нарече Тунберг поддръжник на "климатичен поддръжник“.

"Бях невинно младо момиче и си мислех, че като прегръщам дърветата, мога да спася планетата, което, честно казано, се оказа невярно“, казва Наоми в едно видео в YouTube.

Зайбт каза, че мисленето по това време за изменението на климата е било "обида за науката, сложността на природата и свободата на словото“, добавяйки "важно е да продължаваме да поставяме под въпрос наратива, който съществува“.

"Поддръжникът за изменението на климата в самата си същност е отвратително античовешка идеологи“. Казват ни да гледаме отвисоко на постиженията си с вина, срам, отвращение и дори да не вземаме предвид многото големи ползи, които имаме от използването на изкопаеми горива като основен енергиен източник.

От Белия дом не са коментирали молбата на Зайбт за убежище.