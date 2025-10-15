ООН с тревожни данни: Близо 14 млн. души са застрашени от гладуване

Почти 14 милиона души в Афганистан, ДР Конго, Хаити, Сомалия, Южен Судан и Судан са изложени на риск от сериозен глад поради съкращенията в глобалната хуманитарна помощ, предупреди в сряда Световната продоволствена програма на ООН (WFP).

Най-големият донор на WFP, Съединените щати, намали чуждестранната си помощ при президента Доналд Тръмп, а други големи държави също направиха или обявиха съкращения в помощта за развитие и хуманитарната помощ, съобщава агенция Ройтерс.

Финансирането на Световната програма за прехрана (WFP) никога не е било по-оспорвано. Агенцията очаква да получи с 40% по-малко финансиране за 2025 г., което ще доведе до прогнозиран бюджет от 6,4 милиарда долара, в сравнение с 10 милиарда долара през 2024 г.“, се казва в съобщението на базираната в Рим агенция.

Доклад на WFP, озаглавен "Живот в риск“, предупреждава, че съкращенията в хранителната ѝ помощ биха могли да тласнат 13,7 милиона души от "кризисни“ до "спешни“ нива на глад, на една крачка от глада в петстепенна международна скала за глад.

"Разликата между това, което WFP трябва да направи, и това, което можем да си позволим, никога не е била по-голяма. Рискуваме да загубим десетилетия напредък в борбата с глада“, каза изпълнителният директор на WFP Синди Маккейн.

"Не става въпрос само за страните, обхванати от големи извънредни ситуации. Дори трудно постигнатите постижения в региона на Сахел, където 500 хиляди души са били извадени от зависимостта си от помощ, биха могли да претърпят сериозни затруднения без помощ и ние искаме да предотвратим това“, добави Маккейн.