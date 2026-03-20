НАТО подготвя нов отговор срещу дроновете в Латвия

НАТО проведе първата си кампания за тестване на безпилотни летателни системи (БЛА) и противодействие на БЛА във военната тренировъчна зона Селия в Латвия от 9 до 13 март 2026 г., включвайки индустрията, военни потребители и правителствени представители от съюзническите държави и Украйна.

Кампанията е част от Плана за бързо приемане на НАТО за ускоряване на тестването и внедряването на технологии за дронове и противодействие на дронове в отговор на променящите се оперативни изисквания, пише Defence Express.

НАТО стартира първата си кампания за тестване, оценка, проверка и валидиране (TEVV), фокусирана върху безпилотни летателни системи (БЛА) и противодействие на БЛА във военната тренировъчна зона Селия в Латвия.

Според НАТО, площадката Селия предоставя среда, подходяща за напреднали тестове, включително полети на прехващачи с висока скорост и голяма надморска височина. Това също така позволява оценка на системи за електронна война, предназначени да разрушават или деактивират враждебни дронове в открита и контролирана среда.

Както отбелязва НАТО, кампанията TEVV е първата от поредица планирани дейности през 2026 г. в рамките на Иновационната гама на алианса за безпилотни системи в Латвия. Инициативата е част от по-широкия План за действие за бързо приемане (RAAP) на НАТО, който има за цел да съкрати срока между разработването на технологии и оперативното им внедряване.

В изявление Алиансът заяви, че иновационните гами са предназначени да позволят на съюзниците да провеждат съвместни тестове и експерименти, като гарантират, че новите технологии отговарят на оперативните изисквания, преди да бъдат приети. Базираната в Латвия гама се фокусира специално върху безпилотни летателни системи и решения за борба с безпилотни летателни апарати, област, в която се наблюдава повишено търсене поради променящите се условия на бойното поле.

Безпилотните летателни системи включват широк спектър от платформи, от малки разузнавателни дронове до по-големи системи, способни да носят полезни товари. Технологиите за борба с безпилотни летателни апарати (БЛП), от своя страна, обхващат набор от решения, като радарно откриване, радиочестотно заглушаване, системи с насочена енергия и кинетични прехващачи, предназначени за неутрализиране на въздушни заплахи.

Военната тренировъчна зона Селия позволява интегрирането на тези системи в реалистични сценарии, включително тестване срещу бързо движещи се цели и оценка на производителността на системата на различна височина. Този тип среда е предназначена да възпроизведе оперативни условия, при които дронове могат да се използват за наблюдение, насочване или ударни мисии.

Иновационният полигон в Латвия е един от петте пилотни обекта,

създадени по Плана за бързо приемане на НАТО. Други полигони включват Кибер тестовата платформа в Естония, която се фокусира върху кибер и информационно-технологични решения, и полигона „Бъдеща свързаност“, ръководен съвместно от Финландия и Швеция, който е насочен към устойчиви и сигурни комуникационни системи от следващо поколение.

Допълнителни обекти включват полигона „Подводна среда“ в Италия, посветен на морски и подводни технологии, и полигона „Плитки води“ в Холандия, който се фокусира върху автономни морски способности и сигурност на морското дъно.

Тези иновационни гами са предназначени да осигурят структурирана рамка за тестване на нововъзникващи технологии в множество оперативни области, което ще позволи на НАТО и неговите партньори да оценят производителността, да идентифицират ограниченията и да усъвършенстват системите преди по-широкото им внедряване.

Следващата дейност по тестване и оценка на площадката в Латвия е планирана да се проведе заедно с Международната среща на върха за дронове в Рига на 27 май, където се очакват допълнителни демонстрации и оценки на технологии за безпилотни летателни апарати и борба с тях.