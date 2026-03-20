Екс съветник по сигурността на Тръмп: Войната с Иран е война на Европа

Позицията на Европа по отношение на войната в Иран рискува президентът на САЩ Доналд Тръмп да се оттегли от конфликта в Украйна, заяви бившият му съветник по националната сигурност Джон Болтън, критикувайки реакцията на ЕС на ситуацията в Близкия изток.

В интервю за Euronews Болтън, който преди това е бил посланик на САЩ в ООН, определи конфликта в Иран като "войната на Европа“.

"Европа е също толкова, ако не и повече, изложена на риск от ядрени атаки, ако Иран получи ядрени оръжия. Той има ракетния капацитет да удари Централна и Източна Европа – не Съединените щати", на мнение е Болтън.

Той предупреди, че лидерите на ЕС може да връчат "покана“ на Тръмп да реши, че "Украйна не е войната на Америка“, определяйки липсата на политическа воля в целия блок за участие във войната срещу Иран като "грешка“.

Коментарите му дойдоха, докато войната между САЩ и Израел в Иран, която се разпространи и в други страни от Близкия изток, наближава четвъртата си седмица. Европейските лидери не са склонни да се включат във военните усилия на фона на многократните критики от страна на Тръмп, който заяви, че е "шокиран“ от липсата на действия и предупреди, че съюзниците от НАТО правят "глупава грешка“, като не правят повече.

Болтън, който е бил яростен критик както на външната политика на Тръмп през втория му мандат, така и на заплахата, представлявана от Иран, заяви, че крайната цел на американския президент в Иран е смяната на режима.

"Тръмп ще обяви победа, независимо какво се случи, и аргументът ще бъде, че програмата за ядрени оръжия е била допълнително отслабена, че подкрепата за международния тероризъм е била допълнително отслабена“, каза Болтън и добави: "Но ако режимът оцелее, колкото и щети да са му нанесени, той ще се възстанови и ядрената заплаха и заплахата от тероризъм просто ще се завърнат".