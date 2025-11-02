Руски атаки убиха шестима в Украйна, сред тях - две деца

Русия изстреля през нощта вълна от дронове и ракети по територията на Украйна, при която загинаха шестима души, сред тях две деца, съобщиха украинските власти.

„Руските сили атакуваха регионите Днепропетровск и Одеса. Шестима души загинаха, включително две деца“, съобщи офисът на главния прокурор на Украйна в Telegram.

Един убит и петима ранени в Запорожие

Един човек е убит и петима са ранени при масираната нощна атака по Запорожие, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението "Телеграм".

"Двама души (44-годишна жена и 91-годишен мъж) са спасени, спасители са ги извадили след атаката. Лекарите им оказват необходимата помощ", написа Фьодоров.

По негова информация 58 хиляди абонати са останали без ток в Запорожие след атаката по енергийната система. Енергетиците ликвидират последиците, като без ток все още остават 11 434 абонати.

Нанесени са щети на 17 частни къщи, всички служби работят по ликвидирането на последиците.

В отделен инцидент в южния регион Запорожие руски удар остави без електричество около 58 000 домакинства, потвърди губернаторът Иван Фьодоров.

Ударът в Одеска област

"Южната част на украинската Одеска област отново бе атакувана през нощта с дронове. Атаката бе насочена срещу гражданската инфраструктура. По предварителна информация двама души са загинали и двама са ранени", съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".

Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана има щети по гражданската инфраструктура, се казва в съобщението на Кипер.

По негова информация в резултат на удара са се запалили 5 камиона, пожарът е бил бързо потушен. Съответните служби отстраняват последиците от нападението.