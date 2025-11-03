Властите в Белград арестуваха бивш баскетболист в протеста срещу Вучич

Бившият сръбски баскетболист и граждански активист Владимир Щимац бе арестуван в центъра на Белград. Клипове показват как той е задържан пред сградата на държавната телевизия РТС, предаде БГНЕС.

Щимац е арестуван по обвинение, че е „подбуждал към насилие пред сръбския парламент с цел насилствено сваляне на легитимните представители на правителството“. Според режима в Белград „по време на незаконното събиране Щимац е обиждал най-брутално полицаите“. РТС съобщи, че е арестуван и поради призивите "за насилствена промяна на конституционния ред и подбуждане към насилствено поведение на спортно събитие и публично събиране".

Министерството на вътрешните работи съобщи тази нощ към 2.00 часа, че е "задържало 37 лица, които са участвали в нарушаване на обществения ред и спокойствие и предизвикване на инциденти пред парламента". От полицията уточниха, че издирват и други извършители за същите престъпления.

Майчин протест

Дияна Хърка, майка на един от 16-те загинали при срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад преди година, започна гладна стачка в центъра на Белград. Хърка е облечена с тениска с надпис „Майка срещу машината“ и държи икона и снимка на сина си. Тя заяви пред медиите, че ще гладува „докрай, докато не получи справедливост“. Уточни, че ѝ е било обещано от представители на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), че виновните ще бъдат наказани, но година след трагедията това не се е случило.

Майката разкри, че получава заплахи в социалните мрежи и че е станала обект на конспиративни теории, според които синът ѝ Стефан Хърка е жив — нещо, което тя нарече „непростимо“.