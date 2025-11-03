IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Властите в Белград арестуваха бивш баскетболист в протеста срещу Вучич

Майка на загинал в Нови сад започна гладна стачка

03.11.2025 | 09:27 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бившият сръбски баскетболист и граждански активист Владимир Щимац бе арестуван в центъра на Белград. Клипове показват как той е задържан пред сградата на държавната телевизия РТС, предаде БГНЕС.

Щимац е арестуван по обвинение, че е „подбуждал към насилие пред сръбския парламент с цел насилствено сваляне на легитимните представители на правителството“. Според режима в Белград „по време на незаконното събиране Щимац е обиждал най-брутално полицаите“. РТС съобщи, че е арестуван и поради призивите "за насилствена промяна на конституционния ред и подбуждане към насилствено поведение на спортно събитие и публично събиране".

Свързани статии

Министерството на вътрешните работи съобщи тази нощ към 2.00 часа, че е "задържало 37 лица, които са участвали в нарушаване на обществения ред и спокойствие и предизвикване на инциденти пред парламента". От полицията уточниха, че издирват и други извършители за същите престъпления.

Майчин протест

Дияна Хърка, майка на един от 16-те загинали при срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад преди година, започна гладна стачка в центъра на Белград. Хърка е облечена с тениска с надпис „Майка срещу машината“ и държи икона и снимка на сина си. Тя заяви пред медиите, че ще гладува „докрай, докато не получи справедливост“. Уточни, че ѝ е било обещано от представители на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), че виновните ще бъдат наказани, но година след трагедията това не се е случило.

Майката разкри, че получава заплахи в социалните мрежи и че е станала обект на конспиративни теории, според които синът ѝ Стефан Хърка е жив — нещо, което тя нарече „непростимо“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

белград студенти щимац арест
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem