Космодрумът „Восток“ остана без ток, не си платили сметката

Съоръженията на компанията PSO Kazan, използвани в стартовия комплекс Ангара, останаха без електричество. По този начин най-големият проект в новата руска история беше оставен на тъмно.

ПАО „Далекоизточна енергийна компания“ ограничи доставката на електроенергия до строителната площадка на втората фаза на космодрума Восток, за да „защити интересите на регионалната енергийна система“, съобщава The Moscow Times. Причината е, че главният изпълнител на проекта, PSO Kazan, дължи над 51 милиона руски рубли за доставената електроенергия.

Доставчикът на енергия заяви, че многократно се е свързвал с ръководството на компанията длъжник, като е искал изплащане на целия дълг, но строителите не са отговорили на тези искания. Ако дългът не бъде изплатен изцяло, се очаква ограничителните мерки да бъдат затегнати.

Съобщава се, че „Далекоизточна енергийна компания“ възнамерява да заведе дело за обявяване на PSO Kazan в несъстоятелност.

Николай Новиков, генерален директор на дирекция „Космодром Восток“, отбеляза, че космодромът работи нормално и че прекъсването на електрозахранването „не засяга стратегически важни обекти и няма да повлияе на изграждането на стартовия комплекс „Ангара“. Според него, дългът ще бъде изплатен до края на този месец.

Какво е известно за космодрума „Восток“?

„Восток“ е нов руски космодрум. Той се намира в Амурската област на руския Далечен изток, близо до град Циолковски.

Първото изстрелване от космодрума се състоя на 28 април 2016 г., когато ракета „Союз-2.1аа“ изведе в орбита три изкуствени спътника. Миналата година УНИАН съобщи за изстрелването на ракетата „Ангара-А5“ от космодрума „Восточный“, което се състоя след няколко „катастрофални“ дни, в които изстрелванията бяха отложени в последния момент поради технически проблеми.

Известно е също, че руснаците искат да „се конкурират“ с Илон Мъск и да създадат своя собствена ракета за многократна употреба.