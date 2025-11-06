След 40 години: Нанси Пелоси се оттегля от Конгреса

Нанси Пелоси, първата и единствена жена председател на Камарата на представителите на САЩ и една от най-влиятелните фигури в демократическата политика от десетилетия, обяви, че няма да се кандидатира за преизбиране, съобщава CNN.

"Казвам на колегите си в Камарата през цялото време, независимо каква титла са ми дали – председател, лидер, няма по-голяма чест за мен от това да застана на пода на Камарата и да кажа: "Говоря от името на народа на Сан Франциско.“ Наистина обичах да служа като ваш глас в Конгреса и винаги съм почитала песента на Свети Франциск „Господи, направи инструмент на Твоя мир“, химнът на нашия град. Ето защо искам вие, мои съграждани от Сан Франциско, да сте първите, които ще узнаят. Няма да се кандидатирам за преизбиране в Конгреса“, каза 85-годишната Пелоси в четвъртък във видеоклип, който може да се определи като любовно писмо до града, който тя представлява от близо 40 години във Вашингтон.

"С благодарно сърце очаквам с нетърпение последната си година служба като ваш горд представител. Докато продължаваме напред, моето послание към града, който обичам, е следното: Сан Франциско, опознай силата си. Ние създадохме история. Постигнахме напредък. Винаги сме били водещи и сега трябва да продължим да го правим, като останем пълноправни участници в нашата демокрация и се борим за американските идеали, които ценим", споделя още Пелоси.

Съобщението слага край на засилените през последните дни спекулации, че дългогодишната демократка скоро ще обяви намерението си да приключи кариерата си в Конгреса след 38 години. Очакваше се тя да напусне Конгреса след този мандат, първият ѝ от десетилетия като редовен член.

Пелоси е избрана за първи път в Конгреса през 1987 г. и влиза в историята като първата жена председател на Камарата на представителите през 2007 г. Тя остава единствената жена, която е предавала чукчето, което е получила след изборите през 2006 г. и 2018 г. Дори сега, десетилетия след изкачването си на върха на фракцията на Демократическата партия в Камарата на представителите, тя остава един от най-влиятелните гласове в партията.

Пелоси обяви публично решението си да се пенсионира два дни след една от най-големите си политически победи през последните години: убедителна победа за законопроект в Калифорния, който преначертава картата на Конгреса в полза на демократите преди междинните избори през 2026 г. Тя лично е събрала десетки милиони долари за тази инициатива, според човек, запознат с усилията ѝ за набиране на средства.

Въпреки че самата Пелоси не беше в бюлетината във вторник, това беше подходящ заключителен момент за нейната богата политическа кариера. Дългогодишният лидер на демократите посвети последните си години в Конгреса – както като председател, така и като редовен член – на борбата срещу президента Доналд Тръмп и неговия римейк на Републиканската партия.

През последните месеци тя работи яростно зад кулисите с дългогодишния си приятел, губернатора Гавин Нюсъм, за да приеме "Предложение 50“, което спечели с колосалните 63% от гласовете.