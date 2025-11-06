Гутериш: Не успяхме да ограничим затоплянето на планетата под 1,5 °C

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви, че светът “не е успял” да изпълни обещанието си да ограничи затоплянето под 1,5 °C. Той предупреди за по-големи разходи и разрушения за всяка нация, съобщава АФП.

На срещата на лидерите в Белем преди климатичните преговори COP30 Гутериш посочи, че десетилетия на забавяне и отричане означават, че „не сме успели да гарантираме, че ще останем под 1,5 градуса“ затопляне от прединдустриалната ера, което е най-амбициозната цел на Парижкото споразумение.

“Това е морален провал – и смъртоносна небрежност“, каза той, добавяйки, че светът все още може да сведе до минимум щетите с ускорени действия като постепенното премахване на изкопаемите горива.

"Всяка година над 1,5 градуса ще навреди на икономиките, ще задълбочи неравенствата и ще нанесе необратими щети. Трябва да действаме сега, с голяма скорост и мащаб, за да направим превишаването възможно най-малко, възможно най-кратко и възможно най-безопасно – и да върнем температурите под 1,5°C преди края на века”, добави Гутериш.

Тревожна серия от изключителни температури продължава, като 2025 г. се очаква да бъде сред най-горещите години, регистрирани някога, заяви Агенцията на ООН за времето и климата, настоявайки обаче, че тенденцията все още може да се обърне.

Въпреки че тази година няма да надмине 2024 г. като най-горещата, регистрирана някога, тя ще се класира на второ или трето място, съобщи агенцията на ООН.

Междувременно концентрациите на парникови газове нараснаха до нови рекордни върхове, осигурявайки още топлина за в бъдеще, предупреди Световната метеорологична организация (СМО) в доклад, публикуван преди срещата на върха на ООН за климата COP30 следващата седмица в Бразилия.

В годишния си доклад от вторник, Програмата на ООН за околната среда също потвърди, че новите емисии на парникови газове са се увеличили с още 2,3% миналата година, като увеличението е предизвикано от Индия, следвана от Китай, Русия и Индонезия.