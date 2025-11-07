Бързи трикове за намаляване на кортизола

Хроничният стрес тихо ни изтощава. С течение на времето, продължителният стрес поддържа нивото на хормона на стреса кортизол високо, а това се отразява на настроението, енергията, метаболизма и имунната система. Добрата новина е, че малките ежедневни навици – дихателни упражнения, леки движения, разходки, по-добър сън, по-малко екрани и електронни устройства, както и някои разумни избори на храна – могат да променят нещата, според Клиника Майо.

Прости успокояващи ритуали, които действат:

Къси сесии с дихателни упражнения (5–10 минути)

Опитайте дишане в кутия или хартиен плик. Бавно вдишвайте, задържайте дъха и издишайте също толкова бавно. Задържайте дъха за 2-3 секунди. Из

следванията показват, че дихателните упражнения намаляват тревожността и подобряват настроението.

Бавни, леки упражнения

Разходките, йогата, тай чи или лекото каране на велосипед понижават кортизола и подобряват настроението по-надеждно от непрекъснатите тренировки с висока интензивност, ако стресът вече е висок. Целете се да правите 20–30 минути почти всеки ден, съветва Harvard Health.

Източник: Лесни трикове за намаляване на кортизола