Българин е задържан с 1 кг кокаин и 2 кг хероин в Сърбия

Наркотиците са открити в ремарке на лека кола

09.01.2026 | 18:52 ч. Обновена: 09.01.2026 | 18:52 ч. 2
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Български гражданин бе задържан с 1 килограм кокаин и 2 килограма хероин в съседна Сърбия, предаде БГНЕС.

Сънародникът ни с инициали В. А. В. е задържан за 48 часа и е предаден на прокуратурата в град Смедерево. При задържането му са открити 2000 евро и два мобилни телефона. Наркотиците са открити в ремарке на лека кола.

При операцията са задържани, освен нашия сънародник, автомобил „Мерцедес“ и ремаркето, в което са се намирали наркотиците.

Сърбия кокаин българин
