Окончателно: Четири години затвор за дрогиран шофьор, убил жена на пътя и избягал

На четири години затвор е окончателно осъден шофьор, който убил жена на пътя след употреба на наркотици и бягство от местопроизшествието. Това реши Върховният касационен съд, който потвърди наказанието, наложено от апелативния съд в Бургас на водача Стоян Радев. Наред с това той остава и без книжка за шест години, съобщи "Лекс".

Инцидентът се е разиграл в Сливен през юли 2022 г. Радев блъснал възрастна жена, която след това починала.

Две години по-късно окръжният съд в Сливен го признава за виновен в това, че при управление на автомобил по непредпазливост причинил смъртта на жената, като деянието е извършено след употреба на наркотици и деецът е избягал от местопроизшествието. Стоян Радев е осъден за седем години затвор като наказанието е редуцирано с една трета на 4 години и 8 месеца „лишаване от свобода“ поради проведено съкратено съдебно следствие. Той е лишен и от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 години.

През юни 2024 г. апелативният съд в Бургас го оправдава по обвинението за превишаване на максималната допустима скорост и намалява наказанието на четири години затвор и шест години лишаване от право да управлява моторно превозно средство.

Както Радев, така и частните обвинители обжалват решението пред ВКС.

Върховните съдии обаче ги намират за неоснователни като изтъкват, че въззивният съд е извършил подробни анализи и преценка на доказателствата по делото. ВКС допълва, че апелативният съд е отчел признаването на фактите в обстоятелствената част на обвинителния акт от страна на Стоян Радев, а именно поведението му преди и след катастрофата – употребата на наркотици, бягството от местопроизшествието, сваляне на регистрационните табели на колата и оставянето ѝ за ремонт, както и причинената смърт на възрастната жена.

Що се отнася до наложеното наказание, то ВКС посочва, че апелативният съд в Бургас правилно е преценил съвкупността от обстоятелства – смекчаващи такива като чисто съдебно минало, млада възраст, трудова ангажираност на дееца и изразена критичност и съжаление за стореното, както и отегчаващите отговорността обстоятелства – шофиране след употреба на различни по вид наркотици, бягството от местопроизшествието, съпроводено със сериозен опит за заличаване на следите от удара.

„Отчетен е и приносът на пострадалата за настъпване на съставомерния резултат, несъмнено установен в рамките на делото. Определеното наказание за срок от шест години и намаляването с една трета на основание чл. 58а, ал. 1 НК, което води до наложения окончателен размер от четири години е справедливо. Така определеният срок на изолиране от обществото при данните за личността на подсъдимия в достатъчна степен гарантира постигането на индивидуалната и генерална превенция. По същите съображения и кумулативната санкция лишаване от право на управление, намалена за срок от шест години се явява съответна на обществената опасност на деянието и дееца, без да се игнорират и констатираните по-горе отегчаващи отговорността обстоятелства“, заключават от ВКС.