Швейцария почете с минута мълчание паметта на жертвите на пожара в бар в ски курорт

Швейцария проведе национална минута мълчание в памет на жертвите на смъртоносен пожар в бар в навечерието на Нова година в ски курортния град Кран-Монтана, при който загинаха 40 души и бяха ранени 116 други, съобщава Euronews.

Мълчанието беше последвано от църковни камбани в цялата страна, които звъняха пет минути, в началото на национален ден на траур.

"Дължим на засегнатите, техните семейства и близки уважение, памет и задължението да направим всичко възможно, за да гарантираме, че подобна катастрофа няма да се повтори“, написа швейцарският президент Ги Пармлен в отворено писмо в петък.

Пармлен каза, че е склонил глава пред онези, "които са имали достатъчно късмет да оцелеят след пожара, но сега са едва в началото на дълъг път към възстановяване“.

Тежестта на изгарянията затруднява идентифицирането на някои жертви, което налага семействата да предоставят на властите ДНК проби. Полицията съобщава, че много от жертвите са били на възраст между юношеските и около 25-те години.

Швейцарските власти са започнали криминално разследване срещу управителите на бара.

Двамата френски граждани са заподозрени в неволно убийство, неволно нанасяне на телесна повреда и неволно предизвикване на пожар, според главния прокурор на региона Вале.

В първите си публични коментари след пожара, Жак и Джесика Морети заявиха във вторник, че са "съкрушени и обзети от мъка“ и обещаха "пълно сътрудничество“ си с разследващите.